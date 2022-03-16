Эксперты рассказали, каким специалистам в Алтайском крае проще всего найти работу

В Алтайском крае проще всего найти работу специалистам в области медицины, фармацевтики, строительства и добычи сырья, выяснили аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

В этих профессиональных сферах самая низкая конкуренция — на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме.

Средняя предлагаемая зарплата в медицине по итогам февраля составила 42,3 тысяч рублей, в сфере добычи сырья — 45,3 тысяч рублей, в строительстве — 44,8 тысяч рублей.

Легко будет найти работу и рабочему персоналу — на одну вакансию здесь приходится лишь 0,8 резюме. Средняя зарплата — 39,2 тысяч рублей.

Низкая конкуренция наблюдается в банковской сфере, ресторанно-гостиничном бизнесе, индустрии красоты (спортивные клубы, салоны красоты, фитнес), в сфере производства и продажах — на одну вакансию приходится меньше двух соискателей.

Водители, специалисты по страхованию, маркетологи, PR-специалисты, рекрутеры, специалисты по закупкам, бухгалтеры и финансисты, учителя и преподаватели, управленцы, административный персонал — всем представителям этих профессий найти работу не составит труда.

Сложнее всего устроиться на работу выпускникам без опыта работы и студентам — в среднем на одну вакансию приходится по семь кандидатов.