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Экономика

Эксперты рассказали о доходах, которые освобождены от налогов. Перечень

Единовременные выплаты педагогам в размере до 1 млн рублей, а также любые доходы пострадавшим в чрезвычайных ситуациях теперь освобождены от НДФЛ.

Налоги.
Налоги.
СС0

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассказала о расширении перечня доходов граждан, освобождаемых от уплаты этого налога с 2020 года.

«В него вошли единовременные выплаты педагогическим работникам до 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с госпрограммой на 2020−2022 годы», — сказано в сообщении ФНС.

Пострадавшие в ЧС

Также налогообложению теперь не подлежат все виды доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Все, что они заработали начиная с 2019 года в денежной или натуральной форме, освобождено от уплаты налога на доходы физлиц.

Матпомощь

НДФЛ не будет взиматься с материальной помощи студентам, аспирантам, курсантам, ассистентам-стажерам, если размер помощи за календарный год не превысил 4 тыс. рублей.

Ипотека

Государство также решило не облагать налогом деньги, выплаченные в виде господдержки многодетным семьям для погашения ипотеки, — при условии, что размер этой помощи не превышает 450 тыс. рублей, пишет znak.com.

Не подлежит налогообложению и доход, который заемщик получил от экономии на процентах во время так называемых ипотечных каникул.

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