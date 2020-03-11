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11 марта -7°C

Эксперты рассказали о приближении финансового кризиса в России

Россия перешагнула пороговое значение по показателю финансового стресса, что свидетельствует о близости экономики к кризису, сообщается на официальном сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) .

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

Индекс финансового стресса, который рассчитывает АКРА, достиг 3,12 пунктов при порогов значении в 2,5 пункта.

Уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в состояние кризиса, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.

Как отметили в АКРА, такие скачки ранее происходили 12 раз, в том числе в 2008-м, 2009-м и 2014-м годах.

Эксперты АКРА объясняют, что на ситуацию в экономики повлияли коронавирусная инфекция и падения цен на нефть в результате прекращения сделки ОПЕК+. Аналитики подчеркивают, что из-за ситуации с нефтью стоимость рубля упала, а котировки на фондовом рынке РФ снизились.

В сложившейся обстановке показатель финансового стресса вырос на два пункта.

Факт превышения пороговой отметки не обязательно означает, что наступает кризис, пишет ura.ru. При это аналитики уточняют, что такая ситуация является индикатором, который указывает на повышенную вероятность такого развития событий.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Особое мнение

По словам президента РФ Владимира Путина, нестабильность мировой экономики и распространение коронавируса создают дополнительные риски и вызовы для России. Вместе с этим глава государства выразил уверенность в том, что страна «достойно» пройдет этот период.

«Коронавирус к нам прилетел, цены на нефть прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, и биржи. Мы этот период пройдем <…>. И экономика будет укрепляться», — сказал Путин.

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