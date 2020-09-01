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Экономика

Эксперты рассказали о росте цен в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6%, а к концу года ускорится до 3,7%, пишет РИА Новости.

Капуста
Капуста
СС0

Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом, некоторые даже допустили дефляцию.

По разным оценкам, инфляция в сентябре будет находиться в диапазоне 3,4−3,8%.

Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени — сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Кроме того, большинство аналитиков сошлись во мнении, что к концу года инфляция не достигнет уровня в 4%, пишет Lenta.ru.

«Инфляционные процессы в экономике останутся под давлением на фоне снижения потребительского спроса», — заключил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

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