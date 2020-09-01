Эксперты рассказали о росте цен в сентябре

Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом, некоторые даже допустили дефляцию.
По разным оценкам, инфляция в сентябре будет находиться в диапазоне 3,4−3,8%.
Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени — сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Кроме того, большинство аналитиков сошлись во мнении, что к концу года инфляция не достигнет уровня в 4%, пишет Lenta.ru.
«Инфляционные процессы в экономике останутся под давлением на фоне снижения потребительского спроса», — заключил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.