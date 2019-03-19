Эксперты развеяли миф о сказочном богатстве России

Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в России, сообщает РБК . Все запасы нефти на конец 2017 года, по подсчетам специалистов ведомства, стоили почти 40 трлн рублей, газа — 11,3 трлн.

Еще в 2 трлн рублей оценили запасы коксующегося угля, чуть более 800 млрд — запасы железной руды, примерно по полтриллиона приходится на запасы алмазов и золота.

В денежном эквиваленте на конец 2017 года недра России содержали запасов всех минеральных и энергетических ресурсов на 55 трлн рублей.

Реальность

Эта цифра развеивает миф о сказочном богатстве России, считает академик РАЕН, вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России» Владимир Полеванов.

Получается, что на каждого жителя страны приходится лишь 380 тысяч рублей, пишет bfm.ru.

Но и эта сумма не приносит россиянам никакой пользы, хотя практика природной ренты в мире есть — например, в ряде стран Персидского залива, а также в штате Аляска. Там созданы фонды, которые аккумулируют сверхдоходы от нефтедобычи и поровну распределяют их между населением.

Владимир Полеванов,

академик РАЕН , вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России»:

Когда было найдено крупнейшее месторождение Прадхо-Бэй на Североамериканском континенте, каждый житель Аляски стал получать часть дохода частной нефтяной компании на счет семьи. Вначале семья из четырех человек в среднем получала за год порядка 10 тысяч долларов, сейчас эта доля выросла где-то до 20−25 тысяч. Жители штата — владельцы ресурсов, поэтому компании, которые желают работать на земле штата, владельцем которого является население, обязаны в фонд благосостояния перечислять определенные суммы.

Академик считает, что «Россия — это обрубок Советского Союза, поэтому она не является уникально богатой, но миф устойчив, миф существует, и до сих пор считается, что у нас абсолютно все есть. Нет, к сожалению, это не так».

Уголь. Михаил Хаустов

По словам Полеванова, этот миф возник со времен СССР, когда Советский Союз имел практически все полезные ископаемые в больших количествах. «С распадом СССР Россия стала рядовой, крупной, но не сказочно богатой сырьевой страной», — уверен академик.

После распада

Сейчас Россия занимает первое место только по запасам алмазов, железа и газа, хотя половина железа СССР была потеряна с распадом страны, рассказал академик. 90% урана осталось в Казахстане, Узбекистане и на Украине. На Украине и в Грузии теперь почти весь марганец, также на Украине вся ртуть. 40% золота Советского Союза осталось в Киргизии, Казахстане и Узбекистане, в Казахстане также половина серебра, большая часть свинца и цинка.

Разведанные запасы

Стоит отметить, что Минприроды оценило только те запасы, на которые выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ. Таким образом, министерство оценило не весь совокупный объем разведанных запасов.