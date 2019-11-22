Эксперты: рубль ослабнет к Новому году

Большинство аналитиков предсказывают ослабление рубля к концу 2019 года. Факторов в пользу укрепления валюты нет, хотя и шоковых событий не предвидится, сообщает РБК.

Опрошенные изданием РБК аналитики предсказывают ослабление рубля до 64−65 за доллар. Сходные данные приводит Bloomberg: согласно прогнозу агентства, курс доллара по итогам четвертого квартала составит 64,18 рублей.

Среди экспертов самыми оптимистичными оказались аналитики Сбербанка:

«Пока наш базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 рублей до конца года», — отметил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой поддерживает общее мнение.

«В течение всего 2019 года наш прогноз около 65 руб. за доллар к концу декабря оставался неизменным, и пока предпочитаем его сохранить», — сказал эксперт.