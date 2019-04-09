Эксперты предупредили, что бедность среди предпенсионеров будет только расти

Из-за изменений в пенсионном законодательстве мужчины 60−64 лет и женщины 55−59 лет рискуют стать наиболее уязвимой категорией населения. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, пишет газета «Известия». Эксперты считают, что уровень бедности в этой категории населения может вырасти с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году, несмотря на выплаты по безработице и программы поддержки предпенсионеров.