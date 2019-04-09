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Экономика

Эксперты предупредили, что бедность среди предпенсионеров будет только расти

Из-за изменений в пенсионном законодательстве мужчины 60−64 лет и женщины 55−59 лет рискуют стать наиболее уязвимой категорией населения. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, пишет газета «Известия». Эксперты считают, что уровень бедности в этой категории населения может вырасти с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году, несмотря на выплаты по безработице и программы поддержки предпенсионеров.

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

Риск роста бедности среди предпенсионеров связан с тем, что часть из них могут уже не иметь работу к моменту достижения возраста выхода на пенсию согласно старым нормам, и их доходы значительно упадут до момента достижения нового возрастного порога (65 лет для мужчин и 60 года для женщин).

Авторы исследования считает, что повышение пенсионного возраста совместно с ускоренными темпами индексации выплат и ежегодным ростом экономики примерно на 1,5% поможет снизить уровень бедности в стране с 13,1% в 2018 году до 11,9% в 2028-м.

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