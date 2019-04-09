Эксперты предупредили, что бедность среди предпенсионеров будет только расти

Риск роста бедности среди предпенсионеров связан с тем, что часть из них могут уже не иметь работу к моменту достижения возраста выхода на пенсию согласно старым нормам, и их доходы значительно упадут до момента достижения нового возрастного порога (65 лет для мужчин и 60 года для женщин).
Авторы исследования считает, что повышение пенсионного возраста совместно с ускоренными темпами индексации выплат и ежегодным ростом экономики примерно на 1,5% поможет снизить уровень бедности в стране с 13,1% в 2018 году до 11,9% в 2028-м.