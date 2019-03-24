Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Эксперты считают, что в российских банках снизятся ставки по вкладам

Российские банки с начала апреля 2019 года начнут снижать ставки по вкладам. Так считают эксперты, опрошенные изданием «Ведомости».

Кредит. Документы. Платеж.
Кредит. Документы. Платеж.
СС0

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставки ЦБ. 22 марта совет директоров Центрального Банка повторно сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% и допустил переход к ее снижению, если инфляция продолжит замедляться.

Эксперты считают, что крупные российские банки начнут снижать ставки по рублевым вкладам уже в первых числах апреля — сразу после окончания срока действия сезонных депозитов.

При этом отмечается, что решение ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне не окажет значительного влияния на банковские ставки, поскольку это было ожидаемо и учтено финансистами в текущих условиях депозитов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость