Эксперты считают, что в российских банках снизятся ставки по вкладам

Российские банки с начала апреля 2019 года начнут снижать ставки по вкладам. Так считают эксперты, опрошенные изданием «Ведомости».

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставки ЦБ. 22 марта совет директоров Центрального Банка повторно сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% и допустил переход к ее снижению, если инфляция продолжит замедляться.

Эксперты считают, что крупные российские банки начнут снижать ставки по рублевым вкладам уже в первых числах апреля — сразу после окончания срока действия сезонных депозитов.

При этом отмечается, что решение ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне не окажет значительного влияния на банковские ставки, поскольку это было ожидаемо и учтено финансистами в текущих условиях депозитов.