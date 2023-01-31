31 января
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Экономика

Эксперты сервиса «Финансист» рассказали, что делать компании в случае кассового разрыва

Кассовый разрыв — проблема, с которой сталкиваются многие компании, и в условиях кризиса она особенно опасна. Эксперты сервиса «Финансист» рассказали, что такое кассовый разрыв и что можно предпринять для решения этой проблемы.

Мужчина и женщина.
Мужчина и женщина.
Фото: freepik, автор pressfoto.

— Кассовый разрыв говорит о том, что компании не хватает имеющихся средств для выплаты зарплаты сотрудникам, уплаты налогов и других обязательств. В критичных случаях ситуация может привести к банкротству, если, например, не получится привлечь достаточно средств для покрытия обязательств и придется продать все активы, чтобы выплатить долги, — объяснили эксперты.

Для решения данной проблемы финансисты посоветовали несколько мер, которые может принять руководство компании:

  1. Увеличить доходы. Это наиболее очевидный путь. Компания может увеличить объемы продаж, повысить цены или привлечь новых покупателей.
  2. Сократить расходы. Можно урезать не самые важные затраты, например, на маркетинг или командировки. Также можно заново заключить контракты с поставщиками на более выгодных условиях.
  3. Увеличить финансовые резервы. Компания может привлечь дополнительное финансирование, взяв кредит или обратившись к инвесторам за долевым или долговым финансированием. Однако это может оказать негативное воздействие на кредитный рейтинг компании — в дальнейшем получить финансирование будет сложнее.
  4. Отложить платежи поставщикам, чтобы получить время и заработать необходимую сумму. Эту стратегию надо использовать с осторожностью, так как она может негативно отразиться на отношениях с поставщиками.
  5. Продать часть активов. Компания может продать часть имущества или оборудования, чтобы получить деньги.

Эксперты уточняют, что универсального решения не существует. Действовать нужно на основе конкретных обстоятельств, в которых оказалась компания.

— Увеличение доходов — обычно самый очевидный и подходящий вариант, поскольку устраняет первопричину кассового разрыва путем привлечения необходимых денег в компанию. Сокращение расходов тоже может быть эффективным, но делать это нужно так, чтобы не помешать компании получать прибыль в дальнейшем. Наличие прочного денежного резерва может обеспечить защиту от неожиданных расходов, но не стоит воспринимать это как долгосрочное решение, — считают эксперты «Финансиста».

Специалисты добавили, что в случае возникновения кассового разрыва компании необходимо разработать долгосрочную стратегию и обратиться к финансовому эксперту, чтобы создать план по достижению финансовой стабильности компании.

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСИСТ», ОГРН 1167847489743, ИНН 7841050595.

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