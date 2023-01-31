Эксперты сервиса «Финансист» рассказали, что делать компании в случае кассового разрыва

Кассовый разрыв — проблема, с которой сталкиваются многие компании, и в условиях кризиса она особенно опасна. Эксперты сервиса « Финансист » рассказали, что такое кассовый разрыв и что можно предпринять для решения этой проблемы.

— Кассовый разрыв говорит о том, что компании не хватает имеющихся средств для выплаты зарплаты сотрудникам, уплаты налогов и других обязательств. В критичных случаях ситуация может привести к банкротству, если, например, не получится привлечь достаточно средств для покрытия обязательств и придется продать все активы, чтобы выплатить долги, — объяснили эксперты.

Для решения данной проблемы финансисты посоветовали несколько мер, которые может принять руководство компании:

Увеличить доходы. Это наиболее очевидный путь. Компания может увеличить объемы продаж , повысить цены или привлечь новых покупателей. Сократить расходы. Можно урезать не самые важные затраты , например , на маркетинг или командировки. Также можно заново заключить контракты с поставщиками на более выгодных условиях. Увеличить финансовые резервы. Компания может привлечь дополнительное финансирование , взяв кредит или обратившись к инвесторам за долевым или долговым финансированием. Однако это может оказать негативное воздействие на кредитный рейтинг компании — в дальнейшем получить финансирование будет сложнее. Отложить платежи поставщикам , чтобы получить время и заработать необходимую сумму. Эту стратегию надо использовать с осторожностью , так как она может негативно отразиться на отношениях с поставщиками. Продать часть активов. Компания может продать часть имущества или оборудования , чтобы получить деньги.

Эксперты уточняют, что универсального решения не существует. Действовать нужно на основе конкретных обстоятельств, в которых оказалась компания.

— Увеличение доходов — обычно самый очевидный и подходящий вариант, поскольку устраняет первопричину кассового разрыва путем привлечения необходимых денег в компанию. Сокращение расходов тоже может быть эффективным, но делать это нужно так, чтобы не помешать компании получать прибыль в дальнейшем. Наличие прочного денежного резерва может обеспечить защиту от неожиданных расходов, но не стоит воспринимать это как долгосрочное решение, — считают эксперты «Финансиста».

Специалисты добавили, что в случае возникновения кассового разрыва компании необходимо разработать долгосрочную стратегию и обратиться к финансовому эксперту, чтобы создать план по достижению финансовой стабильности компании.



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