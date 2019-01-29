Эксперты уверены, что курс на импортозамещение провалился

Динамика импорта вот уже несколько лет менялась вслед за реальным курсом рубля. Однако в прошлом году эта закономерность была неожиданно нарушена, заметили авторы статьи «Внешняя торговля России: предварительные итоги прошедшего года», которая вошла в последний мониторинг экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара.
С января по октябрь 2018 года курс рубля к доллару обвалился где-то на 14% — с 57,65 рублей в начале января до 65,8 рублей в октябре. Однако симметричного сокращения импорта за этим не последовало — показатель остался примерно на прежнем уровне. Если раньше при ослаблении рубля объемы импорта уменьшались, то теперь необходимость в импорте оказалась настолько сильна, что вынуждает компании и граждан приобретать иностранные товары, несмотря на рост цен, объясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.
Конец
По мнению старшего аналитика по финансовым рынкам Райффайзенбанка Дениса Порывая, после обвала курса рубля в 2014—2015 годы предприятия и домохозяйства продолжили функционировать на старом оборудовании, при этом до девальвации рубля население скупало технику.
Сейчас же возможности старой технологической инфраструктуры практически исчерпаны, а запасы электроники, закупленной до обвала российской валюты, истощились. Это и вынуждает россиян приобретать импортные товары.
Наращивание экспорта
Таким образом, пора признать, что российская экономика нуждается в импорте, несмотря на объявленный ранее курс на импортозамещение, сходятся во мнении опрошенные Forbes экономисты. По словам Александра Кнобеля, такой термин, как «импортозамещение», уже даже исчез из повестки и речь уже идет о наращивании экспорта, а не о замещении импорта.
«Если оценивать объем импорта в отношении к ВВП, то из года в год этот показатель не сильно меняется, что также косвенно говорит о том, что по факту никакого импортозамещения не произошло», — подтверждает Денис Порывай.
Не в состоянии
Отказаться от импорта слишком сложно — страна просто не в состоянии пока производить высокотехнологичное оборудование, необходимое для развития промышленности и транспортной инфраструктуры, говорит Порывай, пишет mail.ru.
Переориентироваться на отечественного производителя крайне проблематично, соглашается и Кнобель.
«Экономика неохотно отказывается и от потребления, если мы говорим об импорте конечных товаров, и от промежуточных импортных товаров — машин и оборудования», — объясняет эксперт.