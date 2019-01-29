Эксперты уверены, что курс на импортозамещение провалился

Импортозамещение в России закончилось, не успев начаться: россияне вынуждены покупать иностранные товары, несмотря даже на обвал рубля, который делает импорт значительно дороже, уверены эксперты Forbes.

Динамика импорта вот уже несколько лет менялась вслед за реальным курсом рубля. Однако в прошлом году эта закономерность была неожиданно нарушена, заметили авторы статьи «Внешняя торговля России: предварительные итоги прошедшего года», которая вошла в последний мониторинг экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара.

С января по октябрь 2018 года курс рубля к доллару обвалился где-то на 14% — с 57,65 рублей в начале января до 65,8 рублей в октябре. Однако симметричного сокращения импорта за этим не последовало — показатель остался примерно на прежнем уровне. Если раньше при ослаблении рубля объемы импорта уменьшались, то теперь необходимость в импорте оказалась настолько сильна, что вынуждает компании и граждан приобретать иностранные товары, несмотря на рост цен, объясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.

Конец

По мнению старшего аналитика по финансовым рынкам Райффайзенбанка Дениса Порывая, после обвала курса рубля в 2014—2015 годы предприятия и домохозяйства продолжили функционировать на старом оборудовании, при этом до девальвации рубля население скупало технику.

Сейчас же возможности старой технологической инфраструктуры практически исчерпаны, а запасы электроники, закупленной до обвала российской валюты, истощились. Это и вынуждает россиян приобретать импортные товары.

Наращивание экспорта

Таким образом, пора признать, что российская экономика нуждается в импорте, несмотря на объявленный ранее курс на импортозамещение, сходятся во мнении опрошенные Forbes экономисты. По словам Александра Кнобеля, такой термин, как «импортозамещение», уже даже исчез из повестки и речь уже идет о наращивании экспорта, а не о замещении импорта.

«Если оценивать объем импорта в отношении к ВВП, то из года в год этот показатель не сильно меняется, что также косвенно говорит о том, что по факту никакого импортозамещения не произошло», — подтверждает Денис Порывай.

Не в состоянии

Отказаться от импорта слишком сложно — страна просто не в состоянии пока производить высокотехнологичное оборудование, необходимое для развития промышленности и транспортной инфраструктуры, говорит Порывай, пишет mail.ru.

Переориентироваться на отечественного производителя крайне проблематично, соглашается и Кнобель.

«Экономика неохотно отказывается и от потребления, если мы говорим об импорте конечных товаров, и от промежуточных импортных товаров — машин и оборудования», — объясняет эксперт.