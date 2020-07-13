Эксперты посчитали, сколько российских торговых центров закроются уже к осени

Четверть торговых центров в России могут закрыться к осени, если сроки уплаты налогов за 2020 год не будут перенесены на 2021 год, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского совета торговых центров (РСТЦ).

К концу июля собственники ТЦ обязаны погасить все задолженности по НДС. Подчеркивается, что «отрасль в целом не имеет этих денег», а счета ТЦ «могут быть заблокированы». Подобная ситуация может привести к закрытию примерно четверти торговых центров.

РСТЦ направил обращения в правительство РФ, Минфин и Минэкономразвития с просьбой о поддержке отрасли. Речь идет о субсидиях на текущую деятельность, льготах и отсрочках по налогам, открытии в регионах, в которых по-прежнему не разрешена работа непродовольственной торговли в торговых центрах.

Доходов у торговых центров сейчас фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться. Все приходящие от арендаторов платежи (а речь ориентировочно идет о 10−20% от показателей предыдущего года) направляются на то, чтобы поддержать объекты в рабочем состоянии — коммунальные услуги, клининг, обеспечение безопасности и так далее.