Эксперты занялись исследованием покупками бедных-богатых россиян

Россияне, берущие кредиты на покупку смартфонов, кондиционеров и автомобилей делают себя еще беднее.

Значительная часть доходов уходит на погашение займов, а на покупке одежды и еды заемщики начинают существенно экономить, считает глава партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев.

По словам эксперта, у россиян, совершающих покупки в кредит, уровень жизни не такой низкий, как принято считать.

«Проблема критической бедности, когда действительно нет денег на минимальный набор одежды и еду, касается меньше 1% населения. Подавляющее большинство наших бедных точно не голодает», — цитирует Дмитриева «Царьград».

Разрыв

Сейчас его команда работает над исследованием, в результате которого выяснилось, что разрыв между бедными и небедными по дорогостоящим предметам длительного пользования (бытовая техника, мобильные телефоны, компьютеры, автомобили, кондиционеры и др.) сокращался даже в период кризиса, когда бедность росла.

«По мобильным телефонам — бедные имеют больше мобильных телефонов на семью, чем небедные… Довольно большая часть покупок, это мы проследили по бюджетам обследуемых хозяйств, пришлась именно на бедные семьи, которые находятся в нижних двух дециях, то есть нижние 20 процентов по уровню доходов», — заявляет эксперт.

Тенденция

Дмитриев отметил тенденцию характерную для всех бедных в мире: люди стремятся купить смартфон (телевизор, кондиционер и так далее) и сэкономить на еде, пишет ura.ru.