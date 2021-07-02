Экспертность, надежность, лидерство. Как команда Инвестиционного банка БКС в Барнауле открывает клиентам мир инвестиций

Компания БКС работает на финансовом рынке уже 25 лет. За эти годы она смогла добиться многого: вывела на рынок целый ряд инновационных продуктов, стала лидером среди российских брокеров по оборотам и одним из ведущих операторов на рынке по размеру клиентской базы. Свои деньги БКС доверили свыше 700 000 клиентов, состоящих на брокерском обслуживании.

Как заработать на инвестициях? БКС знает

Мир стремительно меняется, а вместе с ним и финансовая сфера. У клиентов появляются новые потребности, а это ставит перед банками новые задачи, заставляет развивать свои сервисы и предлагать все более широкую линейку продуктов. При этом абсолютно всегда люди желают, чтобы их деньги приносили доход и были под надежной защитой. Заметным лидером по оказанию самого широкого спектра финансовых и брокерских услуг в Алтайском крае сегодня является компания «БКС Мир инвестиций».

Директор Алтайского филиала компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Молодых рассказывает, что делать, когда финансовый рынок — это «хайп».

Евгений Молодых , директор Алтайского филиала компании «БКС Мир инвестиций». Архив компании «БКС Мир инвестиций».

Все изменилось: мировая экономика уже не будет прежней

Для многих стран последний год стал сложным периодом. В такое нестабильное время неблагодарное дело давать прогнозы — российский фондовый рынок может вырасти за неделю, а может восстанавливаться еще несколько лет после снятия ограничений. Известно одно: мир изменился, и фондовый рынок меняется вместе с ним.

— Онлайн будет развиваться огромными темпами. Уже сегодня многое можно делать удаленно. Например, подписывать документы онлайн. Есть компании, которые специализируются именно на этом. Следующее поколение только таким образом будет воспринимать фондовый рынок — станет все делать в сети. В этом есть глобальный смысл: так мы больше времени можем тратить на самих себя.

Команда Инвестиционного банка БКС в Барнауле. Архив компании «БКС Мир инвестиций».

Фондовый рынок переживает очень интересные времена: люди поняли , что депозиты — не панацея

— Еще несколько лет назад с депозита можно было получить 10% в рублях и 3−6% в долларах, а сейчас ставки сильно упали, из-за этого все внимание сфокусировалось на фондовых рынках. Почему пожилые люди из Англии или Германии могут позволить себе путешествовать, а российские пенсионеры нет? Я знаю многих наших клиентов, которые покупали инвестиционные продукты или акции различных, в том числе и российских компаний, реинвестируя купоны или дивиденды с этих акций. Сейчас это очень состоятельные люди, и связано это не с экономикой, не с какими-либо кризисами, а с культурой сохранения и приумножения денег.

Команда Инвестиционного банка БКС в Барнауле. Архив компании «БКС Мир инвестиций».

Наступила эра, когда человеку необходимо постоянно развиваться. Это то, во что стоит вкладывать время, усилия, деньги.

Ваш личный финансист

— Наша команда сформировалась давно и имеет репутацию надежных экспертов на фондовом рынке, открывая самые разные возможности для инвестирования. Важное преимущество нашей компании в том, что мы не просто банк, а финансовая группа. Значит, мы оказываем услуги и предоставляем продукты самого разного профиля. Мы — и банк, и брокер, и управляющая компания.

Очевидно, что прежде чем покупать тот или иной финансовый инструмент, лучше всего обратиться к специалистам в данной отрасли. Финансовые советники — ваши проводники в мир возможностей ФГ БКС. Они проконсультируют по финансовым вопросам, ответят на вопросы о событиях на рынке, помогут сформировать инвестиционный портфель от потребности клиента и аппетита к риску, лично познакомят с лучшими экспертами фондового рынка.

Чибитько Дарья , заместитель директора Алтайского филиала компании «БКС Мир инвестиций». Архив компании «БКС Мир инвестиций».

Так как же начать инвестировать? Достаточно прийти в офис БКС

— Наши финансовые советники подберут для вас оптимальный вариант, исходя из ваших целей и потребностей. Сейчас есть масса интересных предложений, таких, например, как доверительное управление, когда профессионал с большим опытом грамотно управляет вашим портфелем, приближая вашу финансовую цель.

Конечно же, не стоит забывать про вечную классику — инвестиции в драгоценные металлы. В этой связи хотелось бы напомнить, что кроме золота есть еще палладий, платина, серебро. Кстати, один из наших ПИФ «БКС Драгоценные металлы» дает возможность получать налоговые льготы, комфортные условия инвестирования и то, что волнует сегодня многих, — гарантии, так как инвестиции в золото и серебро традиционно обеспечивают защиту капитала.

Команда Инвестиционного банка БКС в Барнауле. Архив компании «БКС Мир инвестиций».

Факты

БКС Мир Инвестиций занимает 1 место в рейтинге Московской Биржи. Лидер рынка фьючерсов и опционов по объему клиентских операций*.

25 лет компания работает на финансовом рынке.

Сегодня БКС Мир инвестиций имеет в своей базе свыше 700 000 клиентов.

В компании работает более 5000 сотрудников.

Национальное рейтинговое агентство ( НРА) присвоило Компании БКС высший рейтинг надежности на уровне «ААА"**.

НРА) присвоило Компании БКС высший рейтинг надежности на уровне «ААА"**. В рамках премии «Финансовый Олимп» БКС стал победителем в номинации «Сервис года — инвестиционная поддержка для состоятельных клиентов».

Справка Алтайский филиал компании с декабря 2020 года возглавляет Евгений Александрович Молодых — опытный менеджер, работающий более 12 лет в финансовом секторе и занимающий руководящие должности в банковской сфере с 2014 г.

Алтайский филиал компании «БКС Мир инвестиций»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 54

Режим работы: пн-пт 09:00−20:00

Телефон: +7 (3852) 200−322

Сайт: bcs.ru

ООО «Компания БКС» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154−04434−100000 от 10.01.2001 г. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака (знака обслуживания для идентификации предоставляемых услуг). Банковские услуги оказывает АО «БКС Банк», универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г. Выдана без ограничения срока действия.

* ООО «Компания БКС» (ФГ БКС) занимает первое место в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа по итогам торгов в августе 2020 года www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=115

** Некредитный рейтинг надежности и качества услуг НРА присвоен 27.03.2020 г. Национальным рейтинговым агентством рейтинг на уровне AАА|RU.IV|. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения