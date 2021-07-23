Экспорт бензина могут запретить из-за высоких цен

Минэнерго может запретить экспорт бензина. Это может случится на следующей неделе, если биржевые цены на бензин останутся на рекордно высоких значениях, передают слова министра энергетики Николая Шульгинова « РИА Новости ».

«Также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", — сказал Шульгинов.

Для сдерживания роста цен задействован демпфирующий механизм. Благодаря корректировке этой меры крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива, отметил министр.

Оптовые цены на бензин в июле несколько раз обновили исторические максимумы. Накануне территориальный индекс бензина Аи-92 достиг 57 тыс. руб. за тонну. Его цена приближается к тому, чтобы не более чем на 10% превысить закрепленную в законе цену для расчета демпфера. Это лишит нефтяные компании компенсаций за поставки на внутренний рынок.