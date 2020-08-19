Экспорт. В Барнауле пройдет бесплатный семинар для предпринимателей

Приглашаем вас посетить бесплатный семинар, который пройдёт 7 сентября с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 (центр «Мой бизнес»).
Тема обучения — документационное сопровождение экспорта.
Жизненный цикл экспортного проекта предусматривает различные этапы его разработки, оформления экспортной документации, проведения переговоров, составления финансовой отчетности и заключение экспортного контракта. Семинар поэтапно рассказывает об основных требованиях международного законодательства к документам, подтверждающим юридическую чистоту внешнеторговой сделки, и об актуальных для экспортеров мерах таможенного и валютного контроля.
- Перечень документов, которые необходимо подготовить предпринимателю на разных этапах экспортного проекта;
- Алгоритм классификации товара по коду ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности);
- Пример идентификации товара из списка экспортного контроля;
- Образец заполнения паспорта сделки, справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах.
Для вас будет работать приглашённый тренер Школы экспорта Российского экспортного центра. Участники получат именной сертификат о прохождении курса, уникальный сборник материалов, составленный экспертами-практиками, и возможность задать специалисту все интересующие вопросы в формате живого диалога.
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