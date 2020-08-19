Экспорт. В Барнауле пройдет бесплатный семинар для предпринимателей

Активно работаете на международном рынке или только начинаете экспортную деятельность? Центр поддержки экспорта Алтайского края готов поделиться информацией, полезной для всех.

Приглашаем вас посетить бесплатный семинар, который пройдёт 7 сентября с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 (центр «Мой бизнес»).

Тема обучения — документационное сопровождение экспорта.

Жизненный цикл экспортного проекта предусматривает различные этапы его разработки, оформления экспортной документации, проведения переговоров, составления финансовой отчетности и заключение экспортного контракта. Семинар поэтапно рассказывает об основных требованиях международного законодательства к документам, подтверждающим юридическую чистоту внешнеторговой сделки, и об актуальных для экспортеров мерах таможенного и валютного контроля.

В этом семинаре: Перечень документов , которые необходимо подготовить предпринимателю на разных этапах экспортного проекта;

которые необходимо подготовить предпринимателю на разных этапах экспортного проекта; Алгоритм классификации товара по коду ТН ВЭД ( Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности);

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности); Пример идентификации товара из списка экспортного контроля;

Образец заполнения паспорта сделки , справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах.

Для вас будет работать приглашённый тренер Школы экспорта Российского экспортного центра. Участники получат именной сертификат о прохождении курса, уникальный сборник материалов, составленный экспертами-практиками, и возможность задать специалисту все интересующие вопросы в формате живого диалога.

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