Экспортеры объяснили, почему российские продукты не нужны за границей

Российские продовольственные товары не слишком пригодны для экспорта за рубеж по ряду причин, говорится в проведенном Центробанком РФ опросе предприятий, пишет ФАН.

Более трети компаний, не вышедших на иностранные рынки, объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу. Второй по значимости причиной стала высокая себестоимость товаров, из-за чего они не выдерживают конкуренции.

Среди других причин фигурируют проблемы транспортно-логистического характера. В результате 90% компаний остались без экспорта. Только у 35% из них есть планы по поставкам продовольствия за границу в ближайшие три года.

Тем временем стоимость продовольствия на мировом рынке достигла максимума с середины 2014 года. По данным ООН, цены на продукты питания растут уже десять месяцев подряд.