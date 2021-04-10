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Экономика

Экспортеры объяснили, почему российские продукты не нужны за границей

Российские продовольственные товары не слишком пригодны для экспорта за рубеж по ряду причин, говорится в проведенном Центробанком РФ опросе предприятий, пишет ФАН.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Более трети компаний, не вышедших на иностранные рынки, объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу. Второй по значимости причиной стала высокая себестоимость товаров, из-за чего они не выдерживают конкуренции.

Среди других причин фигурируют проблемы транспортно-логистического характера. В результате 90% компаний остались без экспорта. Только у 35% из них есть планы по поставкам продовольствия за границу в ближайшие три года.

Тем временем стоимость продовольствия на мировом рынке достигла максимума с середины 2014 года. По данным ООН, цены на продукты питания растут уже десять месяцев подряд.

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