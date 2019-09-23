Экспортировать станет проще: новые возможности для бизнеса

Выйти на зарубежные рынки представители малого и среднего бизнеса могут и самостоятельно, но с помощью Сибсоцбанка это можно сделать быстрее и успешнее.

23 сентября в банке стартовала акция для участников внешнеэкономической деятельности. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели — участники ВЭД могут воспользоваться уникальным предложением от «СИБСОЦБАНК» ООО.

Бесплатные услуги по ВЭД от профессионалов: открытие валютного счета;

открытие рублевого счета , если цель открытия счета — расчеты с нерезидентами;

если цель открытия счета — расчеты с нерезидентами; экспертизу валютного контракта;

принятие на обслуживание контракта.

К услугам Клиентов также бесплатное консультирование и обслуживание валютных операций персональным специалистом.

Наша цель — поддержка бизнеса в Алтайском крае, расширение его возможностей на зарубежных рынках. Мы стремимся сделать обслуживание по валютным операциям максимально быстрым и удобным.

Акция продлиться до 11 октября действует во всех офисах банка.

Хотите узнать больше информации? Позвоните нам, и мы с удовольствием проконсультируем вас. Вы получите профессиональный ответ на вопросы об услугах, тарифах и сроках по телефону (3852) 370−217.