Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 сентября 21°C
28

Экспортировать станет проще: новые возможности для бизнеса

Выйти на зарубежные рынки представители малого и среднего бизнеса могут и самостоятельно, но с помощью Сибсоцбанка это можно сделать быстрее и успешнее.

Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО.

23 сентября в банке стартовала акция для участников внешнеэкономической деятельности. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели — участники ВЭД могут воспользоваться уникальным предложением от «СИБСОЦБАНК» ООО.

Бесплатные услуги по ВЭД от профессионалов:
  • открытие валютного счета;
  • открытие рублевого счета, если цель открытия счета — расчеты с нерезидентами;
  • экспертизу валютного контракта;
  • принятие на обслуживание контракта.

К услугам Клиентов также бесплатное консультирование и обслуживание валютных операций персональным специалистом.

Наша цель — поддержка бизнеса в Алтайском крае, расширение его возможностей на зарубежных рынках. Мы стремимся сделать обслуживание по валютным операциям максимально быстрым и удобным.

Акция продлиться до 11 октября действует во всех офисах банка.

Хотите узнать больше информации? Позвоните нам, и мы с удовольствием проконсультируем вас. Вы получите профессиональный ответ на вопросы об услугах, тарифах и сроках по телефону (3852) 370−217.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость