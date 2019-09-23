Экспортировать станет проще: новые возможности для бизнеса

23 сентября в банке стартовала акция для участников внешнеэкономической деятельности. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели — участники ВЭД могут воспользоваться уникальным предложением от «СИБСОЦБАНК» ООО.
- открытие валютного счета;
- открытие рублевого счета, если цель открытия счета — расчеты с нерезидентами;
- экспертизу валютного контракта;
- принятие на обслуживание контракта.
К услугам Клиентов также бесплатное консультирование и обслуживание валютных операций персональным специалистом.
Наша цель — поддержка бизнеса в Алтайском крае, расширение его возможностей на зарубежных рынках. Мы стремимся сделать обслуживание по валютным операциям максимально быстрым и удобным.
Акция продлиться до 11 октября действует во всех офисах банка.
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