Бухгалтерские и юридические услуги от лауреата премии Лучшая услуга года

Услуги от 1+1 могут быть полезны всем участникам конкурса без исключения. Это не только помощь в бухгалтерских делах, но и юридическое сопровождение бизнеса, регистрация и ликвидация бизнеса, ведение воинского учёта, регистрация товарных знаков, а также финансовый консалтинг, в который входит различный спектр задач: инициативный аудит бухгалтерии, судебная бухгалтерская экспертиза, управленческий финансовый учет и оптимизация налогообложения.
Специалисты компании 1+1 помогут предприятиям построить и автоматизировать в одной связке системы бухгалтерского и управленческого учета, а также решат юридические вопросы.
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