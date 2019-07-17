Эксперт: в России стремительно растет частный капитал

В 2018 году темпы роста частного капитала в России составили 9%, что почти в пять раз превышает общемировой уровень, пишет « Интерфакс » со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Объем частного капитала в России по итогам 2018 года оценивается в 1,3 трлн долларов. И, хотя среднегодовой рост в 2013—2018 годах замедлился до 13%, этот показатель превосходит среднемировой уже в 2,5 раза, а не в 2, как было раньше.

По информации экспертов, в период с 2019 по 2023 год прогнозируется замедление темпов роста частного капитала в РФ до 8% в год.

В целом, по данным компании BCG, более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках людей с состоянием более 1 млн долларов.

При этом сегмент «сверхбогатых» людей в стране, состояние которых превышает 100 млн долларов, считается самым большим в мире, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось о том, что состояние богатейших россиян с начала 2019 года в совокупности увеличилось на 22,7 млрд долларов.