Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Эксперт: в России стремительно растет частный капитал

В 2018 году темпы роста частного капитала в России составили 9%, что почти в пять раз превышает общемировой уровень, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Объем частного капитала в России по итогам 2018 года оценивается в 1,3 трлн долларов. И, хотя среднегодовой рост в 2013—2018 годах замедлился до 13%, этот показатель превосходит среднемировой уже в 2,5 раза, а не в 2, как было раньше.

По информации экспертов, в период с 2019 по 2023 год прогнозируется замедление темпов роста частного капитала в РФ до 8% в год.

В целом, по данным компании BCG, более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках людей с состоянием более 1 млн долларов.

При этом сегмент «сверхбогатых» людей в стране, состояние которых превышает 100 млн долларов, считается самым большим в мире, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось о том, что состояние богатейших россиян с начала 2019 года в совокупности увеличилось на 22,7 млрд долларов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость