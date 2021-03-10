Экстрасенсы и маги здесь не при чем. Почему в 2020 году край не уронил, а даже нарастил налоговые платежи

Подводить итоги прошедшего года, с одной стороны, очень просто (ведь можно все списать на ковид), а с другой — весьма затруднительно. «Коронакризис» изменил не только деловую обстановку в стране, но и сами подходы к оценке результатов. Вот, например, налоговая служба. Раньше в любой инспекции можно было услышать в окошке: «Не задавайте вопросы. Мы не даем консультации». А в 2020-м пришлось. Если бы ФНС не изменила свой менталитет и подходы к организации работы с налогоплательщиками, наполнить казну миллиардами рублей было бы сложно.

Вынужденная смена декораций

Год назад, в самом начале распространения COVID-19, когда замаячила весьма реальная перспектива погрузиться в экономический хаос, всем государственным структурам пришлось срочно перестраивать свою деятельность. Сложившийся за десятилетие, устоявшийся бюрократический (в хорошем смысле этого слова) уклад работы вынужденно остался в прошлом. Его пришлось срочно менять — и вот как это происходило в ФНС.

С налоговиков, конечно же, никто не снимал ответственность за главный результат их труда. В 2020 году требовалось администрировать более 20 трлн рублей налоговых поступлений по всей стране. Но одновременно именно ФНС должна была выступить своеобразным проводником тех фискальных мер поддержки бизнеса, которые разработало правительство Михаила Мишустина.

Налоговые инспекции края будут работать в последние субботы ноября архив УФНС России по Алтайскому краю

Именно ФНС предстояло ограничить проверки и не допустить при этом роста просроченной задолженности.

И именно ФНС нужно было во взаимодействии с крупными, средними и рядовыми налогоплательщиками найти вариант решения сложной задачи — выдержать баланс между интересами бюджета и сохранением предприятий.

В этом смысле налоговой службе пришлось проявить несвойственную крупным организациям гибкость и индивидуальный подход к каждому контрагенту. Неслучайно появился даже такой термин, как «государственная клиентоориентированность». Жаль, что случилось это не от хорошей жизни.

Плати , страна огромная!

Чего же удалось добиться налоговикам в масштабах России за прошедший год? Результаты были озвучены совсем недавно в Москве в рамках федеральной коллегии ФНС. Стоит отметить: руководитель службы Даниил Егоров в некоторых случаях подошел к оценке собственного труда достаточно самокритично.

Даниил Егоров. nalog.ru.

Да, федеральный консолидированный бюджет все-таки пострадал и потерял в весе — за год было собрано 21,01 трлн рублей (-7,6%). Да, поступления НДФЛ ожидаемо выросли при всех сопутствующих мерах до 4,25 трлн рублей (+7,5%), такая же тенденция есть и в поступлениях во внебюджетные фонды — 7,2 трлн рублей, +2,3%. Но! Налог на прибыль ожидаемо упал — собрано около 4 трлн рублей (-11,6%), а столь важный для государства НДС еле удержался на уровне 2019 года (4,27 трлн рублей).

При этом Егоров подчеркнул, что количество налоговых проверок сократилось на треть (до 6 тыс. по стране). Но зато удельный вес, скажем так, каждой из них значительно вырос. «Контрольные мероприятия принесли в бюджет дополнительно 300 млрд рублей. Этого удалось достичь прежде всего благодаря аналитической работе», — отметил глава ФНС.

Можно привести еще множество характерных цифр и показателей, но остановимся на одном из них. Количество налоговых банкротств за 2020 год выросло по стране всего на 2%. А ведь они прогнозировались экспертами на уровне 10−12%. Во многом на такой результат повлияли предоставленные компаниям различные субсидии и отсрочки. Их эффективность рассмотрим на примере Алтайского края.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

Топ-5 главных фактов о сборе налогов и страховых платежей в Алтайском крае в 2020 году Краевая налоговая служба подвела итоги прошедшего года на традиционной коллегии. Приводим основные цифры и факты, отражающие ситуацию с фискальными платежами в нашем регионе в 2020 году. Существенная и системная господдержка не позволила предприятиям скатиться в долговую яму. Но поддержка не может быть бесконечной. Все идет к тому, что в 2021 году придется выкарабкиваться самостоятельно. Факт 1. Общие сборы в федеральную казну и консолидированный бюджет Алтайского края удалось не просто удержать, а даже немного увеличить. По большинству видов налогов зафиксирован небольшой прирост. Проседание случилось лишь в сфере малого и среднего бизнеса. Факт 2. В федеральный бюджет направлено лишь около 31% налоговых поступлений, это лишний раз опровергает дилетантское мнение о том, что столица только и делает, что «обирает регионы», а затем спускает финансы вниз и таким образом управляет местными элитами. Факт 3. Номинальный рост зарплаты в Алтайском крае за 2020 год составил 6,4%, а НДФЛ увеличился почти на 2 млрд руб­лей, или на 8%. Факт 4. Совокупный объем налоговой поддержки бизнесу составил в Алтайском крае около 4,5 млрд рублей. Это снижение страховых взносов на 15%, субсидии предприятиям на заработную плату и дезинфекцию, предоставление отсрочки по налоговым платежам и прямая поддержка самозанятых. Любопытно, что примерно на столько же (4 млрд рублей) выросли поступления налогов и сборов в крае за год. Факт 5. Более 50 налогоплательщиков, представленных в наиболее пострадавших от «коронакризиса» отраслях, получили отсрочку налоговых платежей на сумму 254 млн рублей.

Налоговая служба Из архива редакции

У бюджетников все не так уж плохо

Если помните, весной прошлого года на сессии АКЗС прозвучали весьма пессимистичные прогнозы относительно возможных потерь краевого бюджета. Их озвучил «профи» в бюджетной политике, председатель Заксобрания Александр Романенко. Он сказал, что возможные потери могут составить до 670 млн рублей. Причина — освобождение от уплаты налогов отдельных категорий юрлиц во втором квартале.

Фискальные итоги Алтайского края за 2020 год. ИД «Алтапресс»

Итоги налоговых поступлений в Алтайском крае за 2020 год уже известны и стали для многих большим сюрпризом. Смешно сказать: наш регион, отнесенный самими властями к числу бедных и отсталых, вдруг стал донором федерального бюджета и принес в казну на 4 млрд рублей больше. И это в год «коронакризиса»!

Можно поерничать над такими результатами или вооружиться тезисом, что все цифры подогнаны, но давайте попробуем реально оценить результаты. На самом деле есть как минимум три фактора, которые лишь подтверждают, что в трудной ситуации «бедность — не порок». Тезис о том, что кризисы край переносит менее болезненно, чем соседние регионы с ярко выраженной моноотраслевой структурой экономики, вновь получил подтверждение.

Фискальные итоги Алтайского края за 2020 год. ИД «Алтапресс»

Во-первых, Алтайский край удержался в «коронакризис» и даже нарастил многие показатели за счет своей «бюджетозависимости». Если посмотреть на рейтинг крупнейших региональных налогоплательщиков, то там можно увидеть различные федеральные ведомства, медучреждения, подведомственные организации, а также дочерние структуры тех, кого принято в широком смысле называть госкорпорациями. Например, РЖД или тот же Сбербанк.

Бюджетникам весь год оказывалась существенная поддержка, рост зарплат для них в соответствии с майскими указами президента тоже никто не отменял. А значительные ковидные доплаты кто получал? Конечно же, врачи-бюджетники.

«Существенную долю внес налог на доходы физических лиц, поступления по которому в крае увеличились более чем на 2 млрд рублей, или почти на 8%. При этом номинальный рост заработной платы по краю в целом за год составил 6,4%" — это слова Юрия Куриленко, начальника краевой налоговой службы, произнесенные на коллегии 11 февраля.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Пострадали только «малыши»

Далее, еще раз посмотрим на структуру крупнейших налогоплательщиков края. В лидерах там по-прежнему торговая сеть «Мария-Ра». Торговля не была отнесена к числу отраслей, в отношении которых в прошлом году применялись какие-либо ограничения. Евгений Ракшин уже заявлял, что в первые месяцы «коронакризиса» в крае, как и в других регионах Сибири, где представлена сеть, произошел небывалый всплеск потребительской активности. Показатели продаж выросли. Да и в дальнейшем условная цепочка «зарплата бюджетникам — магазин — выручка «Марии-­Ра» — выплата налогов» ничем не была нарушена.

Следом выделим три важные группы налогоплательщиков в крае: это промышленные предприятия, пищевики и строительные организации. Практически никто из них не жаловался на какое-то исключительное падение объемов производства. Многие смогли воспользоваться предоставленными государством налоговыми поблажками.

Фискальные итоги Алтайского края за 2020 год. ИД «Алтапресс»

С оборонными предприятиями наконец-то рассчиталось за прошлые заказы армейское ведомство Шойгу. Строители сдавали квартиры, дорожники отрабатывали госконтракты по нацпроекту, пивовары наполняли кеги, фармацевты производили антисептики и маски. Тяжело сейчас «Алтайвагону» — но там отдельная история противостояния с конкурентами.

Кто действительно пострадал, закрылся или ушел в тень, так это малый бизнес. Что подтверждает и налоговая статистика: за 2020 год в крае число ИП сократилось на 10% (на 3,6 тыс.), в отношении еще 2,3 тыс. предпринимателей принято решение о предстоящем исключении из реестра ЕГРИП.

Но в ФНС к этому результату относятся весьма философски: ничего страшного, отмена ЕНВД всех заставит «выйти из сумрака». В деловом пространстве останутся те, кто действительно хочет работать честно и прозрачно.

ТОП-100 крупнейших налого­плательщиков Алтайского края в 2020 году

Читать далее Место Компания/организация Отрасль Руководитель Местоположение 1. «Розница К-1» Торговля Александр Ракшин Барнаул 2. ПКФ «Мария-Ра» Производство, торговля Александр Ракшин Барнаул 3. «Алтай-Кокс» Промышленность Павел Лизогуб Заринск 4. «Алтайвагон» Промышленность Дмитрий Медведев Новоалтайск 5. «Барнаульский пивоваренный завод» Производство напитков Алексей Рыбников Барнаул 6. «Бочкаревский пивоваренный завод» Производство напитков Вадим Смагин Целинный район 7. «Эвалар» БАДы Лариса Прокопьева Бийск 8. «Кучуксульфат» Промышленность Дмитрий Горюнов Благовещенский район 9. Альфа-Банк Финансы Ирина Бубенко Барнаул 10. «РЖД» (филиал) Транспорт Владимир Устинов Барнаул 11. Сбербанк Финансы Антон Милютин Барнаул 12. Торговый дом «БМЗ» Торговля металлургической продукцией Игорь Багрин Барнаул 13. «Барнаульская генерация» Энергетика Александр Лукьянов Барнаул 14. «Тейси» Производство напитков Максим Байкалов Барнаул 15. «Россети Сибирь» Энергетика Николай Пантелеев Барнаул 16. «Новэкс» Торговля Виктор Филипчук Барнаул 17. «Борихинский пивзавод» Производство напитков Виталий Белкин Алейский район 18. ФКУ «Единый расчетный центр Минобороны РФ» Бюджетная организация Илья Глинский Барнаул 19. «Жилищная инициатива» Строительство Юрий Гатилов Барнаул 20. «Алтайэнергосбыт» Энергетика Валерий Нагорнов Барнаул 21. СК «Алтайкрайэнерго» Энергетика Сергей Приб Барнаул 22. «Сибприбормаш» Промышленность Александр Серов Бийск 23. «Алтайавтодор» Дорожное строительство Василий Мотуз Барнаул 24. ГУ МЧС по Алтайскому краю Бюджетное учреждение Александр Макаров Барнаул 25. Краевая клиническая больница Здравоохранение Диана Рудакова Барнаул 26. «Нортек» Промышленность Владимир Яковлев Барнаул 27. «Барнаултрансмаш» Промышленность Андрей Дунюшкин Барнаул 28. Управление судебного департамента в Алтайском крае Бюджетная организация Михаил Шатилов Барнаул 29. «Почта России» Связь Александр Вервицкий Барнаул 30. «Иткульский спиртзавод» Производство напитков Юрий Тинт Зональный район 31. «Бийскэнерго» Энергетика Борис Мещеряков Бийск 32. «Бийский олеумный завод» Промышленность Максим Крючков Бийск 33. «Северо-Восточное ДСУ» Дорожное строительство Сергей Сивец Новоалтайск 34. «Управляющая» Управляющая компания Александр Ракшин Барнаул 35. «Черемновский сахарный завод» Пищевая промышленность Александр Фадеев Павловский район 36. «Барнаульский водоканал» Коммунальное хозяйство Андрей Полюго Барнаул 37. Алтайский госуниверситет Образование Сергей Бочаров Барнаул 38. «Алтайский бройлер» Пищевая промышленность Леонид Сегал Бийск 39. Барнаульская ТЭЦ-3 Энергетика Игорь Лузанов Барнаул 40. «Роснефть-Алтайнефтепродукт» Торговля Владимир Харламов Барнаул 41. «Аникс» Торговля Юрий Никитин Бийск 42. «Алттранс» Промышленность Александр Карлов Барнаул 43. ФСК «ЕЭС» Энергетика Игорь Гавриш Барнаул 44. «Алейскзернопродукт» Пищевая промышленность Алла Старовойтова Алейский район 45. «Южное ДСУ» Дорожное строительство Сергей Разумов Алейск 46. Банк ВТБ Финансы Сергей Никулин Барнаул 47. «Барнаульский КЖБИ-2» Строительство Геннадий Мазалов Барнаул 48. «Ротор» Промышленность Максим Коновалов Барнаул 49. «Городская больница № 5» Здравоохранение Ирина Вильгельм Барнаул 50. Алтайский технический госуниверситет Образование Андрей Марков Барнаул 51. «Барнаульская сетевая компания» Энергетика Андрей Лавринец Барнаул 52. «Алт Авто» Торговля спецтехникой Игорь Переверзев Барнаул 53. «Первый» Управляющая компания Евгений Ракшин Барнаул 54. «Газпром трансгаз Томск» Газификация Андрей Хмурович Барнаул 55. Алтайский государственный медуниверситет Образование Ирина Шереметьева Барнаул 56. Краевая станция скорой помощи Здравоохранение Андрей Посекунов Барнаул 57. «Газпром газораспределение Барнаул» Газификация Роман Правдин Барнаул 58. ОФО Минобороны по Алтайскому краю Бюджетная организация Илья Глинских Барнаул 59. «Северо-Западное ДСУ» Дорожное строительство Роман Сомов Завьяловский район 60. Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда» Здравоохранение Игорь Вихлянов Барнаул 61. ФНПЦ «Алтай» Промышленность Борис Певченко Бийск 62. Алтайский краевой перинатальный центр «Дар» Здравоохранение Ирина Молчанова Барнаул 63. «Торгсервис-22» Торговля Вячеслав Нефедов Барнаул 64. «Прайд-А» Торговля Юрий Никитин Бийск 65. ГУВД по Алтайскому краю Бюджетная организация Андрей Подолян Барнаул 66. Горбольница № 11 Здравоохранение Андрей Коломиец Барнаул 67. АЗПИ Промышленность Виктор Герман Барнаул 68. «ЖБИ Сибири» Строительство Кирилл Овсянников Барнаул 69. «Сибэнергомаш» Промышленность Михаил Клугман Барнаул 70. «Барнаульское ДСУ № 4» Дорожное строительство Николай Данилин Барнаул 71. «Алтайкрайэнерго» Энергетика Сергей Приб Барнаул 72. АКХ «Ануйское» Сельское хозяйство Владимир Никифоров Петропавловский район 73. Центр гигиены и эпидемиологии Бюджетная организация Татьяна Губарева Барнаул 74. «Спецавтоматика» Промышленность Александр Чудаев Бийск 75. Управление ФССП России по Алтайскому краю Бюджетная организация Дмитрий Лабутин Барнаул 76. Агрофирма «Черемновская» Сельское хозяйство Сергей Ярещенко Павловский район 77. «Барнаульский молочный комбинат» Пищевая переработка Гарри Шония Барнаул 78. УМВД по Барнаулу Бюджетная организация Александр Майдоров Барнаул 79. «Мартика» Промышленность Виталий Смокотин Барнаул 80. «Меланжист Алтая» Промышленность Марат Лепшоков Барнаул 81. Рубцовское ДСУ № 6 Дорожное строительство Евгений Ненашев Рубцовск 82. Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» Транспорт Олег Кирьяков Бийск 83. «РЖД-Медицина» Здравоохранение Андрей Иощенко Барнаул 84. Краевой центр охраны материнства и детства Здравоохранение Константин Смирнов Барнаул 85. Прокуратура Алтайского края Бюджетная организация Александр Руднев Барнаул 86. Краевая клиническая больница скорой помощи Здравоохранение Андрей Макин Барнаул 87. Краевой кардиологический диспансер Здравоохранение Андрей Косоухов Барнаул 88. Алтайский федеральный научный центр агробиотехнологий Бюджетная организация Алексей Гаркуша Барнаул 89. «Волчихинский пивзавод» Производство напитков Андрей Скачков Волчихинский район 90. «Рубцовский завод запасных частей» Промышленность Виктор Зобнев Рубцовск 91. Бийское ДСУ № 10 Дорожное строительство Максим Степин Бийск 92. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Здравоохранение Владимир Пелеганчук Барнаул 93. «Алтайская крупа» Пищевая промышленность Сергей Решетник Советский район 94. Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю Бюджетная организация Валентина Костина Барнаул 95. «Алтайвитамины» Фармацевтика Александр Балушкин Бийск 96. «Холод» Пищевая промышленность Константин Смирнов Заринск 97. Авиапредприятие «Алтай» Транспорт Виталий Архипенко Барнаул 98. «Барнаульский аппаратурно-механический завод» Промышленность Владимир Мамонов Барнаул 99. «Центральное ДСУ» Дорожное строительство Дмитрий Эйхлер Барнаул 100. «ЛокоТех Эксперт» Бухгалтерские услуги Любовь Григорьева Барнаул

Налоги. Финансы. СС0

Цена выездной проверки

И в заключение — о мерах и масштабах господдержки, без которых ничего бы в бюджетной тумбочке, вероятно, и не было. Приведем несколько ключевых тезисов из доклада Юрия Куриленко.

За 2020 год управление ФНС в Алтайском крае получило 33 тыс. заявлений от представителей бизнеса на предоставление различных субсидий. Общая сумма господдержки оценивается примерно в 4,5 млрд рублей. Более 50 крупных налогоплательщиков из пострадавших отраслей получили отсрочку по налогам на сумму 265 млн рублей. Совокупная задолженность по налоговым платежам сократилась почти на 300 млн рублей. Еще на полмиллиарда уменьшилась задолженность по НДС. Алтайские должники-банкроты умудрились за прошлый год заплатить в бюджетную систему около 900 млн рублей налогов. В большей степени за счет практики мировых соглашений. За год в крае проведено всего 35 выездных налоговых проверок , что в три раза меньше , чем в 2019-м. При этом эффективность одной проверки выросла с 14 до 44 млн рублей.

Уже сегодня очевидно, что год большой поддержки из бюджета не повторится. Государство уже смягчило «коронакризисные» ограничения. Людям вновь разрешили посещать кино и театры, заниматься фитнесом, ходить в рестораны и клубы, бронировать места в санаториях и на турбазах. Страна вакцинируется и возвращается к нормальной жизни. Посмотрим, как это отразится в налогах за 2021 год.