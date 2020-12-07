Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Ёлка желаний: возможности родителей не совпали с новогодними «хотелками» детей

Подавляющее большинство родителей в России — 80% — знают о подарках, которые хотят найти под новогодней елкой их дети.

Подарки. Новый год.
Подарки. Новый год.
СС0

Но исполнять эти желания готовы далеко не все, пишет РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Так, каждый второй ребенок мечтает о новом гаджете. Но лишь каждый третий родитель купит смартфон или ноутбук. 46% детей хотят новые игрушки. Родителей, которые их купят, на 10% меньше.

И лишь 4% родителей готовы исполнить мечту своего ребенка о домашнем питомце. Хотя о кошке или собаке перед Новым годом мечтают 15% детей, пишет bfm.ru.

Исследование также показало, что 58% родителей планируют потратить на новогодние подарки детям более 3 тыс. рублей, из них 16% — более 9 тыс. рублей.

А ученики начальных классов в Алтайском крае получат к новому году губернаторские подарки. Помимо сладостей там будет игра про Барнаул, рассказали в пресс-службе краевого минобрнауки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость