Ёлка желаний: возможности родителей не совпали с новогодними «хотелками» детей

Но исполнять эти желания готовы далеко не все, пишет РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
Так, каждый второй ребенок мечтает о новом гаджете. Но лишь каждый третий родитель купит смартфон или ноутбук. 46% детей хотят новые игрушки. Родителей, которые их купят, на 10% меньше.
И лишь 4% родителей готовы исполнить мечту своего ребенка о домашнем питомце. Хотя о кошке или собаке перед Новым годом мечтают 15% детей, пишет bfm.ru.
Исследование также показало, что 58% родителей планируют потратить на новогодние подарки детям более 3 тыс. рублей, из них 16% — более 9 тыс. рублей.
А ученики начальных классов в Алтайском крае получат к новому году губернаторские подарки. Помимо сладостей там будет игра про Барнаул, рассказали в пресс-службе краевого минобрнауки.