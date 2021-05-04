Эльвира Вебер в шестой раз стала Директором года

Управляющий банком « Открытие » в Алтайском крае Эльвира Вебер вошла в число победителей регионального конкурса «Директор года-2020. Алтайский край». Этого звания был удостоен 31 руководитель из различных отраслей экономики региона.

Возглавляемые ими предприятия являются лучшими в своих отраслях по увеличению объемов производства и продаж, росту заработной платы и налоговых отчислений. Торжественное награждение победителей краевого ежегодного конкурса «Директор года-2020. Алтайский край» проходило 23 апреля 2021 года в концертном зале санатория «Россия» в городе Белокуриха.

В число лучших управленцев края вошли строители, врачи, промышленники, аграрии, банкиры, страховщики, руководители торговых компаний. За этими людьми стоят тысячи сотрудников, они эффективно управляют крупнейшими предприятиями региона, от которых зависит будущее.

При выборе победителей в 10 номинациях жюри конкурса оценивало качество продукции предприятий и ее конкурентоспособность на рынке, а также популярность среди потребителей. Многие победители не только ежегодно подтверждают свой статус, но и постоянно движутся вперёд, невзирая на обстоятельства и трудности. И даже пандемия не смогла «сдержать» рост объемов производства и продаж: средний показатель роста среди возглавляемых победителями предприятий составил более 30%.

«Банк „Открытие“ в Алтайском крае в 2020 году продемонстрировал рост по всем показателям — как по выдаче кредитов крупному, среднему, малому бизнесу и физическим лицам, так и по привлечению средств на счета и вклады. Год от года мы наращиваем свои темпы бизнеса в регионе и увеличиваем долю на банковском рынке. По итогам минувшего года количество кредитных выдач банка в регионе увеличилось в 1,5 раза, кредитный портфель — в 1,3 раза, портфель привлеченных средств — в 1,6 раз. 2021 год не будет исключением — планы у нас самые амбициозные», — отмечает управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае Эльвира Вебер.

Справка

За 18 лет проведения конкурса звание «Директор года. Алтайский край» было присвоено 225 топ-менеджерам. Большинство из них превосходят свои результаты и становятся победителями конкурса многократно. Этим руководителям вручается особая награда — почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет 3 категории значимости: серебряный знак — вручают за 3 победы в конкурсе, золотой — за 7 побед, бриллиантовый — за 10 побед. ПАО Банк «ФК Открытие»