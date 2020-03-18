Российская национальная валюта продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в ходе торгов 18 марта на Московской бирже.

По состоянию на 10:59 мск курс доллара расчетами «на завтра» подскочил на 2,27 рубля к предыдущему закрытию до 77,72 рубля. Курс единой европейской валюты взлетел на 2,34 рубля до 85,25 рубля, свидетельствуют данные биржи. <Сначала курс доллара к российской валюте на Московской бирже поднялся выше 79 рублей.>

Доллар и евро обновили максимумы с февраля 2016 года.

«Наша валюта эмоционально отреагировала на дальнейшее падение нефтяных цен, которые уже подходят к отметке 28 долларов за баррель Brent», — полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Учитывая сочетание панических настроений на мировых площадках и антирекорды на рынке нефти, такой сценарий вполне возможен и может реализоваться уже в ближайшие дни», — говорится в обзоре аналитика.

Тем временем Центробанк РФ 16 марта продал валюту на 5,53 млрд рублей, отмечает «Интерфакс».

Бюджетное правило

Регулятор еще с 10 марта проводит упреждающие продажи валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и ради снижения волатильности финансовых рынков в условиях колебаний котировок нефти.

При этом главный аналитик ПСБ Богдан Зварич не исключает, что «поддержку рублю окажут продажи валюты по бюджетному правилу, а также рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 25 марта», пишет «Росбалт».