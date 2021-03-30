Энергетики требуют с Алтая почти миллиард рублей

Это деньги, которые регион должен компании за транзит электроэнергии, который до 2016 года оплачивали потребители Алтайского края. До сих пор власти не могут исправить этот нюанс.

«По решению суда теперь жители края не должны платить в своих тарифах за этот переток электроэнергии, а это ежегодно от 160 млн рублей до 200 млн рублей. Эту сумму как раз исключили из наших экономически обоснованных затрат. В Республике Алтай в тариф эти расходы не включили из-за того, что это приведет к росту тарифов», — говорил директор филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Именно поэтому и накопился долг у Республики Алтай перед энергетиками.

Республика обратилась к федеральным властям с просьбой компенсировать долг за счет субсидии.