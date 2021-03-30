Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Энергетики требуют с Алтая почти миллиард рублей

«Россети Сибирь» через арбитражный суд требует 912,6 млн рублей с министерства финансов Республики Алтай, пишет «Коммерсант».

ЛЭП.
ЛЭП.
Архив компании «Россети Сибирь»

Это деньги, которые регион должен компании за транзит электроэнергии, который до 2016 года оплачивали потребители Алтайского края. До сих пор власти не могут исправить этот нюанс.

«По решению суда теперь жители края не должны платить в своих тарифах за этот переток электроэнергии, а это ежегодно от 160 млн рублей до 200 млн рублей. Эту сумму как раз исключили из наших экономически обоснованных затрат. В Республике Алтай в тариф эти расходы не включили из-за того, что это приведет к росту тарифов», — говорил директор филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Именно поэтому и накопился долг у Республики Алтай перед энергетиками.

Республика обратилась к федеральным властям с просьбой компенсировать долг за счет субсидии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость