Эпоха «умных» светофоров стартовала в Барнауле

Светофорный объект модернизировали на оживленном перекрестке в Барнауле — на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная поляна теперь появилась возможность анализировать трафик и регулировать его в зависимости от текущей дорожной ситуации.

Как рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, новое оборудование способно мониторить количество транспортных средств, скорость транспортного потока, занятость полосы движения и исходя из этих показателей настраивать режим работы светофорного объекта.

В результате светофор начинает функционировать в максимально оптимальном режиме для автомобилистов. Детекторы транспорта позволяют диспетчеру видеть реальную дорожную ситуацию на перекрестке.

Работы по модернизации выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Барнаула на 2015−2025 годы».

Что касается конкретной локации, где было установлено новое оборудование, то оно было выбрано отнюдь не случайно.

Фото: Дмитрий Лямзин

Дело в том, что пересечение проспекта Космонавтов и улицы Солнечная поляна удалено от других перекрестков, а это дает возможность получить в ходе тестирования более объективную информацию.

Как отметил заместитель руководителя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, на данном участке разная интенсивность движения. Так, утром здесь сильная транспортная загруженность по направлению из поселка Казенная Заимка и других пригородных территорий в центр краевой столицы.

На самом же светофоре трафик разделяется на два основных потока. Часть автомобилистов движется по проспекту Космонавтов, а часть — по Солнечной Поляне.

В вечерний час пик по дороге из центра в пригород автомобильные потоки вновь сливаются в один.

Фото: Дмитрий Лямзин

Сейчас установленные на светофорном объекте детекторы движения транспорта уже собирают все данные по автомобильным потокам на этом участке. После анализа информации появится возможность изменить режим работы светофора и в зависимости от времени суток, и в зависимости от дня недели, включая выходные.

Такой инструмент на вооружении дорожных служб крайне полезен, ведь до этого специалисты-дорожники вручную просчитывали плотность трафика и по формулам высчитывали цикл работы светофора.

Установка нового оборудования существенно облегчает работу и позволяют диспетчеру в режиме реального времени оценивать транспортную ситуацию на указанном перекрестке. В итоге светофорный объект сможет менять режимы работы, подстраиваясь под пиковые моменты загрузки и, наоборот, учитывая отсутствие напряженности на дороге.

Фото: Дмитрий Лямзин

Валерий Ведяшкин также подчеркнул, что практика использования светофоров с детекторами транспорта уже применяется в других городах нашей страны. Появление в Барнауле такого объекта позволяет говорить о том, что и в краевой столице начинается эпоха «умных» светофоров.

В настоящее время модернизированный светофорный объект работает в тестовом режиме. Однако, если он покажет свою эффективность, то детекторами транспорта начнут оборудовать и другие перекрестки города.

«Новая, современная технология организации движения автотранспорта на улицах города поможет если не разгрузить магистрали Барнаула, то перераспределить транспортные потоки с учетом реальной дорожной обстановки и дальше развивать и совершенствовать техническую часть транспортной инфраструктуры города», — добавил заместитель председателя профильного городского комитета.