В Барнауле установили базовые станции для интернета вещей

Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») установил в Барнауле три базовые станции беспроводной связи стандарта LoRaWAN, который предназначен для развития сервисов в сфере интернета вещей. Об этом рассказал Евгений Макагонов, директор барнаульского филиала компании на встрече с журналистами и блогерами 13 марта.

По его словам, сеть охватывает 80% города, но клиентов, которые ее используют, пока нет.

Инфраструктура в первую очередь предназначена для бизнеса и госсектора, хотя в будущем ее смогут использовать и частные клиенты в быту.

LoRaWAN — это энегроэффективная сеть дальнего радиуса действия. Он доходит до 15 км, что на порядок выше, чем во всем привычных беспроводных сетях Wi-Fi, Bluetooth и мобильной связи.

При такой дальности уменьшается и скорость передачи данных. Оборудование, подключенное к сети интернета вещей, не обменивается видео и не использует голосовую связь. Потому эта сеть подходит для создания умных домов, умного города, бизнес-проектов с IoT и так далее.

Евгений Макагонов,

директор барнаульского филиала «ЭР-Телеком»:

Возможности, которые дает современное развитие технологий, существенно опережают нашу способность их осмыслить. Все интуитивно понимают, что они могут повысить эффективность, однако также предполагают инвестиции. Слишком мало опыта реальных пользователей, который бы мог наглядно продемонстрировать результат, сроки его достижения и так далее. Мы разрабатываем много портфелей услуг на базе LoRaWAN, рассказываем о них потенциальным заказчикам, но продаж в Барнауле пока не было.

«ЭР-Телеком» запустил такую сеть в 60 городах России. В некоторых из них уже реализованы пилотные проекты. Например в Перми, Иваново и Санкт-Петербурге — «Умный свет», он позволил сэкономить в среднем порядка 40% бюджетов на электричество, рассказал Макагонов.

В 2017 году «ЭР-Телеком» осуществил пилотный проект по цифровизации скважин «Волгодеминойл» (осваивает нефтяные месторождения в Волгоградской области). Датчиками IoT оснастили нефтяную скважину. Они передают основные технологические параметры с оборудования на базовую станцию LoRaWAN и далее в облачную платформу для обработки данных и дистанционного контроля параметров технологических процессов.

Проект позволил снизить аварийность до 12% за счет выявления повторяющихся событий, а также до 8% снизить потери за счет сокращения времени на устранение инцидента.