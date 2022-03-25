Эрдоган не будет присоединяться к санкциям против России, чтобы «не мерзнуть зимой без газа»

Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям, пишет RT , ссылаясь на газету Hürriyet .

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оценивает «определенные линии ООН», но не может отложить в сторону отношения с Россией.

«Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», — сказал Эрдоган.

Также он исключил передачу систем ПВО С-400 Украине.

«Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны», — сказал он журналистам после саммита НАТО в Брюсселе.

Скоро он планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги саммита, пишет РИА «Новости».