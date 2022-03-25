25 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Эрдоган не будет присоединяться к санкциям против России, чтобы «не мерзнуть зимой без газа»

Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям, пишет RT, ссылаясь на газету Hürriyet.

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оценивает «определенные линии ООН», но не может отложить в сторону отношения с Россией.

«Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», — сказал Эрдоган.

Также он исключил передачу систем ПВО С-400 Украине.

«Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны», — сказал он журналистам после саммита НАТО в Брюсселе.

Скоро он планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги саммита, пишет РИА «Новости».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость