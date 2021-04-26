Еще два алтайских предприятия готовы встать на рельсы нацпроекта «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций провели диагностику готовности участия в национальном проекте «Производительность труда» еще двух алтайских предприятий в лице ООО Завод «Алтайлесмаш» и ООО «Бриз-Запад».

Диагностика является одним из ключевых мероприятий в подготовке старта нацпроекта.

В рамках этого этапа запланированы следующие задачи: размещение информационных материалов о старте проекта на предприятии, согласование между руководителями высшего уровня периодичности и графика выходов на производство, разработка плана по коммуникации и мотивации, подготовка стартового совещания, регистрация сотрудников на сайте производительность.рф для дистанционного обучения на курсах и использования деловой литературы онлайн-библиотеки.

В процессе диагностики был произведен выбор пилотных потоков, согласован порядок взаимодействия между предприятиями и региональным центром компетенций, определен состав рабочих групп, а также подписаны протоколы по результатам мероприятий.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru



#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений