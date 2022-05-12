18 млрд «неучтенных» Алтайским краем рублей придут из федерального бюджета

Так, по состоянию на 1 мая регион уже получил более 6 млрд рублей из федерального бюджета — в том числе на поддержку здравоохранения, сельского хозяйства и на дорожные работы.
Кроме того, приняты дополнительные решения на увеличение расходов территориального фонда ОМС за счет федерального фонда на сумму более 800 млн рублей.
Также за счет поступлений из ПФР в размере 10,4 млрд будут осуществляться ежемесячные дополнительные выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Доля краевого бюджета составит 104,4 млн рублей.
Также Ситников отметил, что в текущем году регионы освобождаются от погашения задолженности по бюджетным кредитам.