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Экономика

18 млрд «неучтенных» Алтайским краем рублей придут из федерального бюджета

Более 18 млрд рублей — общий объем дополнительных средств из федерального бюджета, который получит Алтайский край в 2022 году. Эту сумму не учли в первоначальной редакции закона «О краевом бюджете». Об этом рассказал министр финансов региона Данил Ситников на заседании краевого правительства.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Так, по состоянию на 1 мая регион уже получил более 6 млрд рублей из федерального бюджета — в том числе на поддержку здравоохранения, сельского хозяйства и на дорожные работы.

Кроме того, приняты дополнительные решения на увеличение расходов территориального фонда ОМС за счет федерального фонда на сумму более 800 млн рублей.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.
Министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Также за счет поступлений из ПФР в размере 10,4 млрд будут осуществляться ежемесячные дополнительные выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Доля краевого бюджета составит 104,4 млн рублей.

Также Ситников отметил, что в текущем году регионы освобождаются от погашения задолженности по бюджетным кредитам.

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