19 июня
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Экономика

Еще один банк будет выдавать россиянам дешевую сельскую ипотеку

С 18 июня ВТБ начал прием заявок в рамках госпрограммы сельской ипотеки по ставке 2,7% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный пресс-релиз банка.

В селе Платово продают коттедж с часовней.
В селе Платово продают коттедж с часовней.
realtai.ru

Клиенты могут оформить кредит на покупку готовой или строящейся жилой недвижимости в таун-хаусе, доме с земельным участком либо в многоквартирном доме до пяти этажей высотой.

Согласно сообщению банка, предложение доступно в 15 регионах страны для сельских территорий и городов c населением до 30 тыс. жителей. Сельская ипотека действует в рамках разработанной Минсельхозом государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как уточнили в ВТБ, купить жилье по программе можно на вторичном рынке у физлица или юрлица по договору купли-продажи, а также по договорам долевого участия и уступки прав требования на первичном рынке.

Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности.

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