Еще один крупный элеватор на Алтае обрел нового владельца

Группа Продовольствие в мае нынешнего года стала владельцем элеваторного комплекса в селе Михайловское, который был выставлен на торги. В настоящее время оформление объекта находится в завершающей стадии.

Мощности и объекты элеваторного комплекса расположены на собственном земельном участке площадью 26,4 Га — силосные корпуса элеватора, склады напольного хранения, мельница и другие производственные и административные здания.

Элеватор силосного типа позволяет единовременно хранить до 52 тыс. тонн зерна. Общая емкость складов напольного хранения — 80 тыс. тонн.

Элеватор оснащен оборудованием, позволяющим довести зерно до необходимого качества, обеспечивающего его длительное хранение, говорится в сообщении компании.

Зерно. Урожай. СС0

На новых мощностях группа «Продовольствие» планирует увеличить объемы реализации зерновых до 250 тыс. тонн и обеспечить оперативные поставки зерновых по всей России, а также на экспорт.

Кроме того, наличие элеватора позволяет новому собственнику обеспечить производственные мощности линии фасовки чечевицы на весь сезон.

Что известно об активе

Михайловский элеватор несколько лет назад находился под управлением холдинга «Юг Сибири». В 2016 году, когда актив находился на продаже в связи с банкротством «Павы» его оценивали в 194,6 млн рублей.