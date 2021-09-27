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Экономика

Еще одна алтайская ферма забудет про доярок в надежде на хитроумных роботов

Племзавод «Степное» в Немецком национальном районе в нынешнем году построит и запустит роботизированную молочную ферму — вторую в крае. Оборудование для нее уже закуплено. Руководитель предприятия надеется на увеличение производительности и повышение рентабельности.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Роботизированная ферма будет рассчитана на 145 голов скота, обслуживать которых будут два доярка. Стоимость оборудования составила 40 млн рублей. Часть этих средств хозяйству вернуться в виде компенсаций по государственной программе.

По словам руководителя племзавода «Степной» Дмитрия Гостева, построить новую ферму и оснастить ее технологичным оборудованием планировалось давно. В этом году наконец идея воплотиться в жизнь.

«Мы уже приобрели двух роботов-дояров со всем сопутствующим оснащением. Эта система будет выдаивать коров до четырех раз в сутки. Ученые выяснили, что такое доение производительнее и рентабельнее, чем традиционное. Да и о том, где найти доярок, задумываться не надо. На 145 голов достаточно двух операторов, которые будут контролировать систему, следить за поведением животных, — сообщил «АП» Дмитрий Госев.

Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

Как происходит доение

Главный принцип всей системы — это добровольность. Буренка сама решает, когда ей хочется доиться. Происходит это порой и ночью, когда срабатывает инстинкт. Тогда и приходит к умному автомату.

Есть правда одно ограничение — больше четырех доек в сутки робот не допускает, считая каждую из них. Пришла буренка в пятый раз — он ее вежливо выпроваживает, пугая сжатым теплым воздухом. Как говорится, иди на выход.

Кто уже опробовал роботов

Первопроходцем молочной роботизации на Алтае было сельхозпредприятие «Система» в Топчихинском районе. В 2020 году она первая установила у себя на ферме робота-дояра. Спустя чуть больше года директора предприятия Александр Орлов рассказал altapress.ru, что качество молока существенно улучшилось.

Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

Дошло до того, что переработчики, которым «Система» сдает свой продукт, не знали, что с ним делать, такого хорошего качество он оказался.

Еще один плюс роботизированной системы, который отмечает Орлов, — полное отсутствие мастита у коров. За первый год, что в хозяйстве работал новомодный аппарат, не было ни одной вспышки этого заболевания вымени.

По продуктивности коров результаты тоже получились интересные: на привязном содержании средний надой — 5,5 тыс. кг молока на одну корову, на беспривязном с системой европараллель — 6,8 тыс. кг, на роботизированной ферме — 8,5 тыс. кг молока. И это при том, что доит новомодный аппарат первотелок.

Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

Сейчас в «Системе» задумались о покупке еще одного робота. В 2022 году под него в хозяйстве планируют построить модульную ферму на 65−70 коров.

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