Еще одно алкогольное предприятие на Алтае купил инвестор из Новосибирска

Владельцем имущественного комплекса обанкроченного «Алтайросспиртпрома» стал новосибирский предприниматель Олег Могутнов, предложивший за активы компании 23,5 млн рублей. Его заявка оказались единственной допущенной к торгам, сообщает «Коммерсант».

Изначально комплекс предприятия выставлялся на продажу за 104,6 млн рублей. В составе лота значились производственные цеха, административные постройки, гаражи, инженерные сети, транспорт, техника и складской комплекс.

Купивший это имущество предприниматель является учредителем юридической компании «Онлайн» в Новосибирске.

«Бийский спиртзавод». 26 июля , 2012 г. Олег Богданов

В ноябре 2017 года контрольный пакет «Алтайросспиртпрома» продали на торгах за 11,1 тыс рублей алтайскому бизнесмену Александру Бешарину — совладельцу компаний, занимающихся оптовой торговлей компьютерами.

Что из себя представляет «Алтайросспиртпром»

Компания была создана на базе предприятия «Бийский спиртзавод» в 2002 году, который долгое время входил в состав агрохолдинга «Изумрудная страна». Его производственные мощности — более 600 тыс декалитров водки и более 900 тыс декалитров спирта в год. Внешнее управление на заводе ввели в мае 2014 года, конкурсное производство — в мае 2016 года из-за долга 190,5 млн рублей.

Какие еще активы приобретали новосибирцы

Три года назад «Алтайский винзавод» также оказался в руках инвесторов из соседнего региона. За полтора года предприятие модернизировали, весной 2017 года здесь возобновили производство. Сейчас здесь выпускают премиальную питьевую воду Petroglyph.

«Алтайский винзавод» начал выпускать премиальную минеральную воду www.petroglyphwater.com

Как сообщал Алтайпищепром, предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим соблюдать необходимый уровень безопасности производства, хранения, транспортировки продукта.