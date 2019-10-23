«Пришел с протянутой рукой»: еще одному промпредприятию Барнаула требуется 2 млрд рублей

По словам руководителя, предприятие динамично развивается, ежегодно вкладывая сотни миллионов рублей в обновление производства, причем все эти средства — собственные. В следующем году комбинат намерен вложить в свое развитие порядка 500 млн рублей.
В 2018 году выпуск продукции на площадке бывшего АШК увеличился на 14%, в 2019-том этот показатель должен составить 12%. При этом предприятие работает на пределе своих мощностей, сообщил директор. В этой связи серьезно назрел вопрос глобальной модернизации.
Игорь Канаков,
исполнительный директор компании «Нортек»:
Я бы хотел обратиться к краевым властям. Через два года мы будем вынуждены обратиться в федеральные фонды за поддержкой. Объем финансирования мы сейчас уточняем, но уже проглядываются цифры в 2 млрд рублей. Я бы попросил предусмотреть дополнительные средства при формировании Фонда развития Алтайского края и иметь нас в виду.
Новую программу модернизации «Нортек» намерен проработать в 2020 году, а приступить к ее реализации в 2021-м.
В настоящее время наиболее перспективным рынком сбыта своей продукции компания считает страны ЕС, куда отправляются индустриальные шины и шины для сельхозтехники.
Кому еще нужны миллиарды?
Ранее о необходимых инвестициях в размере 2 млрд рублей говорил Виктор Герман, председатель правления «Алтайского завода прецизионных изделий» (АЗПИ).
Эти средства предприятия необходимы, чтобы наладить производство современной топливной аппаратуры для компании КамАЗ.
У АЗПИ есть также проект с Минским моторным заводом, барнаульское предприятие планирует выходить со своей продукцией за рубеж.