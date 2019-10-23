«Пришел с протянутой рукой»: еще одному промпредприятию Барнаула требуется 2 млрд рублей

Компания «Нортек», работающая на площадях Алтайского шинного комбината, планирует в ближайшие годы реализовать крупный инвестиционный проект, стоимостью 2 млрд рублей. Об этом 22 октября на заседании Союза промышленников Алтая сообщил исполнительный директор предприятия Игорь Канаков. «Я впервые пришел с протянутой рукой», — заявил он с трибуны.

По словам руководителя, предприятие динамично развивается, ежегодно вкладывая сотни миллионов рублей в обновление производства, причем все эти средства — собственные. В следующем году комбинат намерен вложить в свое развитие порядка 500 млн рублей.

В 2018 году выпуск продукции на площадке бывшего АШК увеличился на 14%, в 2019-том этот показатель должен составить 12%. При этом предприятие работает на пределе своих мощностей, сообщил директор. В этой связи серьезно назрел вопрос глобальной модернизации.

Игорь Канаков,

исполнительный директор компании «Нортек»:

Я бы хотел обратиться к краевым властям. Через два года мы будем вынуждены обратиться в федеральные фонды за поддержкой. Объем финансирования мы сейчас уточняем, но уже проглядываются цифры в 2 млрд рублей. Я бы попросил предусмотреть дополнительные средства при формировании Фонда развития Алтайского края и иметь нас в виду.

Новую программу модернизации «Нортек» намерен проработать в 2020 году, а приступить к ее реализации в 2021-м.

В настоящее время наиболее перспективным рынком сбыта своей продукции компания считает страны ЕС, куда отправляются индустриальные шины и шины для сельхозтехники.

Кому еще нужны миллиарды?

Ранее о необходимых инвестициях в размере 2 млрд рублей говорил Виктор Герман, председатель правления «Алтайского завода прецизионных изделий» (АЗПИ).

Эти средства предприятия необходимы, чтобы наладить производство современной топливной аппаратуры для компании КамАЗ.

У АЗПИ есть также проект с Минским моторным заводом, барнаульское предприятие планирует выходить со своей продукцией за рубеж.