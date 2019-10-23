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23 октября 0°C

«Пришел с протянутой рукой»: еще одному промпредприятию Барнаула требуется 2 млрд рублей

Компания «Нортек», работающая на площадях Алтайского шинного комбината, планирует в ближайшие годы реализовать крупный инвестиционный проект, стоимостью 2 млрд рублей. Об этом 22 октября на заседании Союза промышленников Алтая сообщил исполнительный директор предприятия Игорь Канаков. «Я впервые пришел с протянутой рукой», — заявил он с трибуны.

Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Ирина Баенкова

По словам руководителя, предприятие динамично развивается, ежегодно вкладывая сотни миллионов рублей в обновление производства, причем все эти средства — собственные. В следующем году комбинат намерен вложить в свое развитие порядка 500 млн рублей.

В 2018 году выпуск продукции на площадке бывшего АШК увеличился на 14%, в 2019-том этот показатель должен составить 12%. При этом предприятие работает на пределе своих мощностей, сообщил директор. В этой связи серьезно назрел вопрос глобальной модернизации.

Игорь Канаков,
исполнительный директор компании «Нортек»:

Я бы хотел обратиться к краевым властям. Через два года мы будем вынуждены обратиться в федеральные фонды за поддержкой. Объем финансирования мы сейчас уточняем, но уже проглядываются цифры в 2 млрд рублей. Я бы попросил предусмотреть дополнительные средства при формировании Фонда развития Алтайского края и иметь нас в виду.

Новую программу модернизации «Нортек» намерен проработать в 2020 году, а приступить к ее реализации в 2021-м.

В настоящее время наиболее перспективным рынком сбыта своей продукции компания считает страны ЕС, куда отправляются индустриальные шины и шины для сельхозтехники.

Кому еще нужны миллиарды?

Ранее о необходимых инвестициях в размере 2 млрд рублей говорил Виктор Герман, председатель правления «Алтайского завода прецизионных изделий» (АЗПИ).

Эти средства предприятия необходимы, чтобы наладить производство современной топливной аппаратуры для компании КамАЗ.

У АЗПИ есть также проект с Минским моторным заводом, барнаульское предприятие планирует выходить со своей продукцией за рубеж.

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