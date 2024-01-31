Ещё в 19 небольших селах Алтайского края появился 4G билайн

Порядка 9 000 человек проживает в 19 небольших населенных пунктах, где Билайн запустил связь четвертого поколения 4G LTE. В их числе:

В большинстве населенных пунктов на момент запуска билайн является единственным оператором связи. Благодаря запуску связи 4G местным жителям стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайн: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и многие другие.

В ближайшей перспективе готовится запуск 4G в селах Переясловка, Белояровка Топчихинского района, Зеленая Поляна Троицкого района, Ключи Тюменцевского района, где проживают около 2 000 человек. Здесь, кроме Зеленой Поляны, билайн на момент запуска также станет единственным оператором связи, предоставляющим свои услуги.

За последние несколько месяцев мы подключили скоростной мобильный интернет 4G более, чем в 50 небольших населенных пунктах края. Мы поставили собственный рекорд в рамках региона по темпам прироста покрытия в маленьких деревнях и селах. Связь в селах и деревнях не менее важна. Она повышает безопасность, даёт больше комфорта проживания и, конечно, позволяет оставаться на связи с близкими. Мы в билайн прикладываем максимум усилий, чтобы охватить связью как можно большее число жителей страны, вне зависимости от размера и удалённости населённого пункта проживания. В 2024 году наш фокус внимания в Алтайском крае будет лежать именно на развитии покрытия 4G в малых населенных пунктах, — комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

билайн в конце 2023 года запустил мобильный интернет 4G в 38 небольших населенных пунктах края. Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням численностью до 500 человек. С полным списком населенных пунктов, запущенных по программе УЦН можно ознакомиться по ссылке: https://beelinenow.ru/articles/bilayn-rasshiryaet-pokrytie-4g-v-selakh-i-derevnyakh-rossii/.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE (Voice over LTE)*, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

* Голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru

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