Еще вкуснее: «Ростелеком» подключил умные экраны для «Кулинара»

«Ростелеком» установил в помещении столовой три монитора, подключенных по технологии Digital Signage (цифровые вывески), которые воспроизводят мультимедийный контент. Теперь посетители вместе с обедом получают информацию об акциях и специальных предложениях «Кулинара» в режиме онлайн, а также слушают фоновую музыку.

Евгения Лопина,

директор ООО «Кулинар»:

Умные экраны нужны нам, в первую очередь, для повышения качества обслуживания. Мы хотим, чтобы наши гости, не отвлекаясь от приема пищи, могли в доступном виде получать максимум полезной информации о наших возможностях и заодно провести обеденное время в приятной атмосфере. Пока тестируем услугу в первой точке, включая музыку и звуковую рекламу. В планах — создать меню-борды для отображения полного ассортимента и установить умные экраны во всех 30 наших филиалах.

С помощью сервиса можно настроить расписание отображения разных вариантов меню (завтраки, бизнес-ланчи или «счастливые часы»), анонсировать сезонные блюда, размещать QR-коды для получения бонусов и призов и многое другое. В кафе, барах и ресторанах услугу «Умные экраны» часто используют для показа динамических роликов, чтобы привлечь внимание клиентов и увеличить заказы. Цифровое решение также позволяет вести аналитику посетителей заведения, синхронизировать контент на всех экранах, собирать отзывы для оценки качества обслуживания, сокращать нагрузку на персонал и время ожидания в очереди.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

Сервис «Умные экраны» легко масштабируется: всеми видеопанелями заказчик может централизованно управлять из личного кабинета. Сейчас мы подключаем услугу во второй столовой «Кулинара» и готовы продолжить установку во всех филиалах компании.

Решение «Ростелекома» может работать в сети любого оператора и на имеющемся у заказчика оборудовании. Компания предлагает выездной сервис и техподдержку 24/7. Подробности можно узнать на официальном сайте или по телефону 8 800 300 67 31.