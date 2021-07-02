Руководитель транспортной компании «ЯН» Дмитрий Ян рассказал altapress.ru, как сила воли и желание жить вначале помогли справиться с последствиями тяжелой травмы, а после запретили сдаваться и в прямом смысле вывели на дорогу.

Сегодня ТК «ЯН» — это полсотни сотрудников, благодаря которым барнаульская компания осуществляет грузоперевозки почти по всей России — по суше и по воде, а в планах — и по воздуху. Это собственный автопарк, большой офис, сотни клиентов и выигранных тендеров. Немногим более десяти лет назад компания выглядела иначе — комната, парень, телефон и справочники алтайских предприятий.

— Дмитрий Сергеевич , история вашего бизнеса заслуживает уважения. Какой момент можно назвать началом не самого простого пути?

— В 2003 году вместе с матерью и братом Максимом приехал искупаться на пляж. Решил нырнуть, но оказалось, что обмелело — ударился головой о дно. Брат вытащил на берег.

Полтора месяца провел в реанимации. Часть шейного позвонка заменили на титановый имплантат. После ста дней в больнице не мог шевелить ни руками, ни ногами — слушались только мышцы лица и двигался корпус тела.

Восстанавливался при помощи специальной гимнастики. Начинал с самых простых движений, дома занимался с утра до вечера, в буквальном смысле учился шевелить кончиками пальцев. Помогло желание вернуть здоровье — постепенно стали работать руки. Прошло уже 18 лет, мне и самому тогда было 18 лет, но ходить по-прежнему не получается.

— Пришлось искать работу , которую можно выполнять дистанционно?

— Да, в 2007 году начал работать диспетчером — помогал владельцу грузового автомобиля. Со временем появлялось все больше клиентов, желающих перевезти груз, и я начал привлекать другие машины. И, как говорится, пошло-поехало.

В 2009 году уже работал самостоятельно, все делал сам — искал и грузы, и водителей. Находил по справочникам, смотрел по сферам деятельности, звонил, спрашивал, отправлял коммерческие предложения. Я просто понимал, кому нужны услуги по перевозке.

— Часто соглашались?

— Один из двухсот или даже трехсот. Так что пришлось сделать много предложений. Главное — не сдаваться. Первые грузы, которые мне достались, — стеклотара, плитка тротуарная и кирпичи.

Потом начал привлекать менеджеров, после арендовал офис — в 2010 году, рекламировал свои услуги по перевозке грузов. Менеджеры — сначала один, а потом двое — помогали искать клиентов и машины.

Транспортная компания «ЯН». Барнаул. ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru. Транспортная компания «ЯН». Барнаул. ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru. Транспортная компания «ЯН». Барнаул. ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru. Транспортная компания «ЯН». Барнаул. ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru. Транспортная компания «ЯН». Барнаул. ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.

Сейчас в компании около 20 менеджеров, а в общем — около пятидесяти сотрудников. Есть свой автопарк и свои водители. Если необходимо, привлекаем водителей, работающих на себя. Так что можем предложить заказчику практически любую машину — большую, американскую, европейскую…

— Любые машины , главное — чтобы груз нашелся?

— Наоборот. Если есть груз — машина найдется. Так и работаем — сначала нам нужен груз, а потом быстро находим оптимальную для перевозки машину.

— Старые клиенты остались с тех времен , когда начинали?

— Самые первые — нет. Но есть клиенты, с которыми работаем около десяти лет — возим строительные материалы, оборудование.

Сегодня мы почти не возим грузы внутри региона. В основном наши перевозки связаны с центральной частью России, есть и заказчики из Сибири. К примеру, если есть груз из Москвы до Барнаула, то мы находим в Москве машину, которая поедет в Барнаул, а в Барнауле найдем груз для Москвы.

— Говорят , что дальнобойщики неплохо зарабатывают.

— Примерно 80 тысяч рублей в месяц.

— Нашел отзывы ваших клиентов. Пишут , что у вас выгодные предложения по стоимости.

— Если сравнивать с крупными грузоперевозчиками, у которых тысячи машин, то у них полная загрузка автомобиля стоит дороже, чем у нас. А мы как раз и ориентируемся на полный грузовик.

Однако у больших компаний дешевле отправка небольшого груза, потому что у них логистика налажена — есть склады, есть возможность комплектовать машины.

— Хотите тысячу машин?

— Это будет тысяча проблем!

— Такое количество не входит в планы по развитию компании?

— Конечно, хочется больше своих машин. Планируем вскоре увеличить собственный автопарк при помощи лизинга — возьмем транспорт в долгосрочную аренду с последующим выкупом.

Транспортная компания «ЯН». Барнаул. ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru. Транспортная компания «ЯН». Барнаул. ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.

В планах заняться негабаритными перевозками и перевозками по городу.

Интересны нам и авиаперевозки из Китая и других стран. Сложность в том, что самолетом в принципе мало перевозят — трудно будет найти клиентов. В основном все возят по суше — машинами и поездами, а также по воде.

— Сейчас только по суше возите?

— В основном машинами, но недавно выиграли интересный тендер — будем по нескольким рекам Красноярского края пароходами перевозить автомобили и запчасти в контейнерах. Уже нашли владельцев судов, договорились. Это наш первый опыт перевозки именно по реке, по морю мы грузы возили.

Постоянно участвуем в тендерах, практически ежедневно подаем заявки. Чаще всего у нас государственные заказчики. К примеру, работали с исправительными колониями — возили продукты питания, мебель и все, что им потребуется.

— Вы сказали про тысячу проблем. Уверен , что вы давно научились бороться со сложностями.

— Я всегда был не один. Когда начал заниматься грузоперевозками, меня поддержал мой брат Максим. Сейчас он живет в Новосибирске — переехал, чтобы там развивать наше дело. Я — в Барнауле, он — в Новосибирске.

Самые большие сложности были в самом начале — в организации бизнеса, в котором много разных мелочей. Они не сложные, но их много. Порой казалось, что одна большая проблема гораздо лучше, чем сотня мелких, которые приходилось решать максимально оперативно — от этого морально сильно уставали. В одиночку я бы не справился.

— Прошедшие полтора года добавили сложностей?

— Был спад, как и у всех. Мы работаем в той сфере, где компании производят товар, чтобы его поставлять. Если у них происходит сбой, то и у нас происходит сбой. Так что полтора года всем добавили сложностей, но, как я и сказал, главное — не сдаваться.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».