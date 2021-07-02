Сегодня ТК «ЯН» — это полсотни сотрудников, благодаря которым барнаульская компания осуществляет грузоперевозки почти по всей России — по суше и по воде, а в планах — и по воздуху. Это собственный автопарк, большой офис, сотни клиентов и выигранных тендеров. Немногим более десяти лет назад компания выглядела иначе — комната, парень, телефон и справочники алтайских предприятий.
— Дмитрий Сергеевич, история вашего бизнеса заслуживает уважения. Какой момент можно назвать началом не самого простого пути?
— В 2003 году вместе с матерью и братом Максимом приехал искупаться на пляж. Решил нырнуть, но оказалось, что обмелело — ударился головой о дно. Брат вытащил на берег.
Полтора месяца провел в реанимации. Часть шейного позвонка заменили на титановый имплантат. После ста дней в больнице не мог шевелить ни руками, ни ногами — слушались только мышцы лица и двигался корпус тела.
Восстанавливался при помощи специальной гимнастики. Начинал с самых простых движений, дома занимался с утра до вечера, в буквальном смысле учился шевелить кончиками пальцев. Помогло желание вернуть здоровье — постепенно стали работать руки. Прошло уже 18 лет, мне и самому тогда было 18 лет, но ходить по-прежнему не получается.
— Пришлось искать работу, которую можно выполнять дистанционно?
— Да, в 2007 году начал работать диспетчером — помогал владельцу грузового автомобиля. Со временем появлялось все больше клиентов, желающих перевезти груз, и я начал привлекать другие машины. И, как говорится, пошло-поехало.
В 2009 году уже работал самостоятельно, все делал сам — искал и грузы, и водителей. Находил по справочникам, смотрел по сферам деятельности, звонил, спрашивал, отправлял коммерческие предложения. Я просто понимал, кому нужны услуги по перевозке.
— Часто соглашались?
— Один из двухсот или даже трехсот. Так что пришлось сделать много предложений. Главное — не сдаваться. Первые грузы, которые мне достались, — стеклотара, плитка тротуарная и кирпичи.
Потом начал привлекать менеджеров, после арендовал офис — в 2010 году, рекламировал свои услуги по перевозке грузов. Менеджеры — сначала один, а потом двое — помогали искать клиентов и машины.
Сейчас в компании около 20 менеджеров, а в общем — около пятидесяти сотрудников. Есть свой автопарк и свои водители. Если необходимо, привлекаем водителей, работающих на себя. Так что можем предложить заказчику практически любую машину — большую, американскую, европейскую…
— Любые машины, главное — чтобы груз нашелся?
— Наоборот. Если есть груз — машина найдется. Так и работаем — сначала нам нужен груз, а потом быстро находим оптимальную для перевозки машину.
— Старые клиенты остались с тех времен, когда начинали?
— Самые первые — нет. Но есть клиенты, с которыми работаем около десяти лет — возим строительные материалы, оборудование.
Сегодня мы почти не возим грузы внутри региона. В основном наши перевозки связаны с центральной частью России, есть и заказчики из Сибири. К примеру, если есть груз из Москвы до Барнаула, то мы находим в Москве машину, которая поедет в Барнаул, а в Барнауле найдем груз для Москвы.
— Говорят, что дальнобойщики неплохо зарабатывают.
— Примерно 80 тысяч рублей в месяц.
— Нашел отзывы ваших клиентов. Пишут, что у вас выгодные предложения по стоимости.
— Если сравнивать с крупными грузоперевозчиками, у которых тысячи машин, то у них полная загрузка автомобиля стоит дороже, чем у нас. А мы как раз и ориентируемся на полный грузовик.
Однако у больших компаний дешевле отправка небольшого груза, потому что у них логистика налажена — есть склады, есть возможность комплектовать машины.
— Хотите тысячу машин?
— Это будет тысяча проблем!
— Такое количество не входит в планы по развитию компании?
— Конечно, хочется больше своих машин. Планируем вскоре увеличить собственный автопарк при помощи лизинга — возьмем транспорт в долгосрочную аренду с последующим выкупом.
В планах заняться негабаритными перевозками и перевозками по городу.
Интересны нам и авиаперевозки из Китая и других стран. Сложность в том, что самолетом в принципе мало перевозят — трудно будет найти клиентов. В основном все возят по суше — машинами и поездами, а также по воде.
— Сейчас только по суше возите?
— В основном машинами, но недавно выиграли интересный тендер — будем по нескольким рекам Красноярского края пароходами перевозить автомобили и запчасти в контейнерах. Уже нашли владельцев судов, договорились. Это наш первый опыт перевозки именно по реке, по морю мы грузы возили.
Постоянно участвуем в тендерах, практически ежедневно подаем заявки. Чаще всего у нас государственные заказчики. К примеру, работали с исправительными колониями — возили продукты питания, мебель и все, что им потребуется.
— Вы сказали про тысячу проблем. Уверен, что вы давно научились бороться со сложностями.
— Я всегда был не один. Когда начал заниматься грузоперевозками, меня поддержал мой брат Максим. Сейчас он живет в Новосибирске — переехал, чтобы там развивать наше дело. Я — в Барнауле, он — в Новосибирске.
Самые большие сложности были в самом начале — в организации бизнеса, в котором много разных мелочей. Они не сложные, но их много. Порой казалось, что одна большая проблема гораздо лучше, чем сотня мелких, которые приходилось решать максимально оперативно — от этого морально сильно уставали. В одиночку я бы не справился.
— Прошедшие полтора года добавили сложностей?
— Был спад, как и у всех. Мы работаем в той сфере, где компании производят товар, чтобы его поставлять. Если у них происходит сбой, то и у нас происходит сбой. Так что полтора года всем добавили сложностей, но, как я и сказал, главное — не сдаваться.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».