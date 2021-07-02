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Экономика

«Если есть груз — машина найдется»: барнаулец с инвалидностью рассказал, как не вставая поставил бизнес на колеса

Руководитель транспортной компании «ЯН» Дмитрий Ян рассказал altapress.ru, как сила воли и желание жить вначале помогли справиться с последствиями тяжелой травмы, а после запретили сдаваться и в прямом смысле вывели на дорогу.

Транспортная компания "ЯН". Барнаул.
Транспортная компания "ЯН". Барнаул.
ТК "ЯН". предоставлено altapress.ru.

Сегодня ТК «ЯН» — это полсотни сотрудников, благодаря которым барнаульская компания осуществляет грузоперевозки почти по всей России — по суше и по воде, а в планах — и по воздуху. Это собственный автопарк, большой офис, сотни клиентов и выигранных тендеров. Немногим более десяти лет назад компания выглядела иначе — комната, парень, телефон и справочники алтайских предприятий.

— Дмитрий Сергеевич, история вашего бизнеса заслуживает уважения. Какой момент можно назвать началом не самого простого пути?

— В 2003 году вместе с матерью и братом Максимом приехал искупаться на пляж. Решил нырнуть, но оказалось, что обмелело — ударился головой о дно. Брат вытащил на берег.

Полтора месяца провел в реанимации. Часть шейного позвонка заменили на титановый имплантат. После ста дней в больнице не мог шевелить ни руками, ни ногами — слушались только мышцы лица и двигался корпус тела.

Восстанавливался при помощи специальной гимнастики. Начинал с самых простых движений, дома занимался с утра до вечера, в буквальном смысле учился шевелить кончиками пальцев. Помогло желание вернуть здоровье — постепенно стали работать руки. Прошло уже 18 лет, мне и самому тогда было 18 лет, но ходить по-прежнему не получается.

— Пришлось искать работу, которую можно выполнять дистанционно?

— Да, в 2007 году начал работать диспетчером — помогал владельцу грузового автомобиля. Со временем появлялось все больше клиентов, желающих перевезти груз, и я начал привлекать другие машины. И, как говорится, пошло-поехало.

В 2009 году уже работал самостоятельно, все делал сам — искал и грузы, и водителей. Находил по справочникам, смотрел по сферам деятельности, звонил, спрашивал, отправлял коммерческие предложения. Я просто понимал, кому нужны услуги по перевозке.

— Часто соглашались?

— Один из двухсот или даже трехсот. Так что пришлось сделать много предложений. Главное — не сдаваться. Первые грузы, которые мне достались, — стеклотара, плитка тротуарная и кирпичи.

Потом начал привлекать менеджеров, после арендовал офис — в 2010 году, рекламировал свои услуги по перевозке грузов. Менеджеры — сначала один, а потом двое — помогали искать клиентов и машины.

Транспортная компания &quot;ЯН&quot;. Барнаул.
Транспортная компания «ЯН». Барнаул.
ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.
Транспортная компания &quot;ЯН&quot;. Барнаул.
Транспортная компания «ЯН». Барнаул.
ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.
Транспортная компания &quot;ЯН&quot;. Барнаул.
Транспортная компания «ЯН». Барнаул.
ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.
Транспортная компания &quot;ЯН&quot;. Барнаул.
Транспортная компания «ЯН». Барнаул.
ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.
Транспортная компания &quot;ЯН&quot;. Барнаул.
Транспортная компания «ЯН». Барнаул.
ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.

Сейчас в компании около 20 менеджеров, а в общем — около пятидесяти сотрудников. Есть свой автопарк и свои водители. Если необходимо, привлекаем водителей, работающих на себя. Так что можем предложить заказчику практически любую машину — большую, американскую, европейскую…

— Любые машины, главное — чтобы груз нашелся?

— Наоборот. Если есть груз — машина найдется. Так и работаем — сначала нам нужен груз, а потом быстро находим оптимальную для перевозки машину.

— Старые клиенты остались с тех времен, когда начинали?

— Самые первые — нет. Но есть клиенты, с которыми работаем около десяти лет — возим строительные материалы, оборудование.

Сегодня мы почти не возим грузы внутри региона. В основном наши перевозки связаны с центральной частью России, есть и заказчики из Сибири. К примеру, если есть груз из Москвы до Барнаула, то мы находим в Москве машину, которая поедет в Барнаул, а в Барнауле найдем груз для Москвы.

— Говорят, что дальнобойщики неплохо зарабатывают.

— Примерно 80 тысяч рублей в месяц.

— Нашел отзывы ваших клиентов. Пишут, что у вас выгодные предложения по стоимости.

— Если сравнивать с крупными грузоперевозчиками, у которых тысячи машин, то у них полная загрузка автомобиля стоит дороже, чем у нас. А мы как раз и ориентируемся на полный грузовик.

Однако у больших компаний дешевле отправка небольшого груза, потому что у них логистика налажена — есть склады, есть возможность комплектовать машины.

— Хотите тысячу машин?

— Это будет тысяча проблем!

— Такое количество не входит в планы по развитию компании?

— Конечно, хочется больше своих машин. Планируем вскоре увеличить собственный автопарк при помощи лизинга — возьмем транспорт в долгосрочную аренду с последующим выкупом.

Транспортная компания &quot;ЯН&quot;. Барнаул.
Транспортная компания «ЯН». Барнаул.
ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.
Транспортная компания &quot;ЯН&quot;. Барнаул.
Транспортная компания «ЯН». Барнаул.
ТК «ЯН». предоставлено altapress.ru.

В планах заняться негабаритными перевозками и перевозками по городу.

Интересны нам и авиаперевозки из Китая и других стран. Сложность в том, что самолетом в принципе мало перевозят — трудно будет найти клиентов. В основном все возят по суше — машинами и поездами, а также по воде.

— Сейчас только по суше возите?

— В основном машинами, но недавно выиграли интересный тендер — будем по нескольким рекам Красноярского края пароходами перевозить автомобили и запчасти в контейнерах. Уже нашли владельцев судов, договорились. Это наш первый опыт перевозки именно по реке, по морю мы грузы возили.

Постоянно участвуем в тендерах, практически ежедневно подаем заявки. Чаще всего у нас государственные заказчики. К примеру, работали с исправительными колониями — возили продукты питания, мебель и все, что им потребуется.

— Вы сказали про тысячу проблем. Уверен, что вы давно научились бороться со сложностями.

— Я всегда был не один. Когда начал заниматься грузоперевозками, меня поддержал мой брат Максим. Сейчас он живет в Новосибирске — переехал, чтобы там развивать наше дело. Я — в Барнауле, он — в Новосибирске.

Самые большие сложности были в самом начале — в организации бизнеса, в котором много разных мелочей. Они не сложные, но их много. Порой казалось, что одна большая проблема гораздо лучше, чем сотня мелких, которые приходилось решать максимально оперативно — от этого морально сильно уставали. В одиночку я бы не справился.

— Прошедшие полтора года добавили сложностей?

— Был спад, как и у всех. Мы работаем в той сфере, где компании производят товар, чтобы его поставлять. Если у них происходит сбой, то и у нас происходит сбой. Так что полтора года всем добавили сложностей, но, как я и сказал, главное — не сдаваться.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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