Планы компании «Мартика» построить в Барнауле новый завод не изменились, несмотря на санкции. И это — хорошая новость для экономики края. Гендиректор компании Виталий Смокотин рассказал, какие задачи решает проект, каким он будет и почему импортозамещение — пройденный этап для таких, как «Мартика», производителей товаров для дома из пластмасс.

Сложный выбор

— Виталий Владимирович , каким он будет , ваш новый завод? Опишите его , для начала , в общих чертах.

— Это будет производственно-складской комплекс с высоким уровнем автоматизации и роботизации. «Мартика» работает на высококонкурентном рынке, а на таком рынке результат зависит от того, насколько эффективно ты можешь управлять затратами. Если не будешь «резать косты», сокращать издержки, уйдешь с рынка и на эту «беговую дорожку» больше не встанешь. Задача № 1 — повысить экономическую эффективность, рентабельность. А на существующей площадке мы исчерпали все возможности для этого.

— Вы намерены проектировать и строить завод с нуля , на незанятой площадке , или же купить существующие промышленные здания? В Барнауле таких много.

— Мы хотим строить новый промышленный объект, изначально правильно организованный. Наша потребность — от 20 до 30 тыс. квадратных метров, а таких зданий в Барнауле просто нет. Кроме того, чтобы приспособить под наши бизнес-процессы старое здание, построенное в советское время, реконструировать его, восстановить и модернизировать коммуникации, нужно затратить порой больше, чем на строительство нового объекта. Плюс — такие здания требуют высоких эксплуатационных затрат, что нам не подходит.

— Каков ваш подход к эстетике нового производственного корпуса?

— Я бы хотел, чтобы это было пространство, наполненное воздухом и светом. Когда попадаешь в такое пространство, и дышится легко, и чувствуешь себя свободнее — а я хотел бы, чтобы людям нравилось приходить на работу.

Будем стараться использовать наши фирменные цвета, но буйства красок постараемся избежать. Цветовые акценты должны быть на опасном оборудовании — не просто ж так конструкции и механизмы, являющиеся источниками опасности, красят в особые сигнальные цвета — скажем, желтый и оранжевый. На мой взгляд, производственная эстетика должна быть увязана, переплетена с функционалом и безопасностью.

А безопасность на производстве нужна не только для того, чтобы люди не пострадали — она еще и определяет правила поведения. Но компании придется сделать сложный выбор — либо организовать все с минимальными затратами и скромно, либо сделать дорого и красиво. Попытаемся найти сбалансированные решения.

Компания «Мартика». Фото Анны Зайковой

Главная сложность

— Глава минпромэнерго Алтайского края недавно сообщил , что в Барнауле планируется создать особую экономическую зону ( ОЭЗ) промышленного типа. «Мартику» приглашают в ней поучаствовать?

— Именно туда нас и приглашают. Насколько мне известно, ОЭЗ будет включать три локации в Барнауле. Одна — на площадях бывшего моторного завода, вторая — на меланжевом комбинате, третья — на территории, прилегающей к автодороге в аэропорт. Нас заинтересовала третья локация. Но для «Мартики» важно, чтобы геометрия участка была правильной, а коммуникации достаточно доступны.

На сегодня земли у нас еще нет, но в минпромэнерго объяснили, что предварительная договоренность о выделении земли под промзону есть.

— Вы рассматриваете только Барнаул или также Новоалтайск?

— Ни Новоалтайск, ни районы Алтайского края мы не рассматриваем. Люди предпочитают жить в Барнауле, а кадры — это самое важное. Наш план состоит в следующем. Мы хотим построить завод в Сибири, оптимизировать расходы, а затем, через пять-семь лет, еще один — в европейской части России. Правительство Московской области сейчас очень активно привлекает инвесторов, ведет с нами переговоры и предлагает разные участки.

— Когда может начаться строительство?

— Если в течение 2023 года участки могут быть сформированы, документация на них оформлена, стройку мы начнем в 2024—2025 годах.

Идея развития

— Чем вас как производственника привлекает европейская часть?

— В европейской части страны «Мартика» продает 60% товаров, и потенциал роста там еще есть — в перспективе, думаю, достигнем 75%. Основные наши конкуренты находятся там же. Чтобы доставить туда товар, мы можем использовать только автомобильный и железнодорожный транспорт, а это очень дорого.

Из-за высоких затрат на транспортировку наша продукция на этом рынке априори дороже. Если мы откроем производство там, то, естественно, становимся конкурентоспособнее. Единственное, что может нас удержать от строительства предприятия в европейской части — это компенсация части транспортных затрат, как, например, для завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Поэтому в ходе недавней встречи с депутатами АКЗС я предложил разработать подобную программу для сибирских производителей. Мое предложение — компенсировать две трети затрат на перевозку.

— Как к идее отнеслись депутаты?

— Обещали попытаться включить вопрос в федеральную повестку через «Сибирское соглашение» для всех сибиряков или проработать его в регионе. Понимаю, что региональный бюджет такие затраты не потянет. Для начала стоит выделить на это ограниченный бюджет и по каким-то критериям провести конкурсный отбор компаний. Если хотя бы десять из тысячи алтайских компаний получат такую поддержку, они смогут наращивать поставки в европейскую часть страны, а развиваться на Алтае, здесь платить налоги и создавать рабочие места.

Кризис , как возможность

— Если говорить о развитии компании «Мартика» в ближайшей перспективе , то как вы оцениваете возможности вырасти за счет импортозамещения?

— Они минимальные. Рынок товаров для дома из пластмасс почти на 100% занят продукцией российских производителей. Около 1% — это товары из Европы, Турции и немного — из Китая. Да, в 1990-е годы, когда это направление только начало развиваться, рынок на 90% состоял из продукции польских, турецких и отчасти китайских производителей. Но обвал рубля в 1998 году дал возможности занять рынок отечественным компаниям. И они ими воспользовались. После кризисов 2008 и 2014 годов процесс импортозамещения в России на нашем рынке завершился.

— Но , может быть , есть другие ниши , которые «Мартика» могла бы занять?

— Все наши бизнес-процессы, технологии и логистика выстроены под производство конкретных товарных групп. Если начнем производить другую продукцию, она будет заведомо дороже рынка. А мы хотим быть максимально конкурентоспособными. Концентрация усилий — это основа эффективности. Не исключаю, что мы рассмотрим варианты производства какой-то непрофильной для нас продукции как ОЕМ-производитель, но в небольших объемах.

— Какие другие возможности для роста производства вы видите в текущей экономической ситуации?

— Наша продукция дешевле аналогичной из фарфора, металла, стекла или дерева. Но сейчас люди становятся беднее. И вместо более дорогой фарфоровой или металлической посуды будут покупать нашу, более дешевую, вместо деревянной разделочной доски — пластмассовую и т.п. В бедных африканских странах большинство предпочитают именно товары из пластмасс — они недорогие, износоустойчивые и удовлетворяют все потребности.

Полагаю, за счет этого в течение трех-пяти лет мы сможем нарастить производство отдельных групп товаров на 10−15%. Хотя для нас это позитивная тенденция, я считаю ее негативной. Я бы хотел, чтобы доходы людей росли. Там, где люди богатеют, и страна становится богаче.