Это чудо! На «Барнаульском молкомбинате» не согласны с претензиями PepsiCo из-за упаковки йогурта

По словам Евгения Ноздрачева, начальника отдела рекламы и связей с общественностью «Барнаульского молочного комбината», дизайн их упаковки был разработан сотрудниками предприятия в конце 2013 года, а дизайн йогурта «Чудо» компании «Вимм-Билль-Данн» (входит в структуру PepsiCo) датируется 2018 годом.
Поэтому, говорит Ноздрачев, еще вопрос, кто кого копирует.
Евгений Ноздрачев,
начальник отдела рекламы и связей с общественностью «Барнаульского молкомбината»:
Информация для потребителя, содержащаяся на упаковке йогурта «Молочная сказка» не является сходной до степени смешения с дизайном йогурта «Чудо», так как потребитель может четко различить и наименование производителя, и логотипа, и характер товара на основании маркировки. Дизайны двух упаковок имеют существенные отличия по форме и размерам, изображениям, общей цветовой гамме.
Мало того, на молкомбинате считают, что важным отличием является наличие на бутылочке торгового знака «Молочная сказка», который зарегистрирован в Роспатенте.
В чем претензии «Вимм-Билль-Данн»?
Федеральная молочная компания подала претензию в краевое УФАС на прошлой неделе.
Пресс-служба ведомства сообщает, что заявителя обвиняет барнаульского производителя в нарушении нормы конкурентного законодательства.
Якобы этикетки «Молочной сказки» очень схожи с дизайном йогурта «Чудо» вкус «клубника+земляника».