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Экономика

Это чудо! На «Барнаульском молкомбинате» не согласны с претензиями PepsiCo из-за упаковки йогурта

Руководство «Барнаульского молочного комбината» не согласно с претензиями компании «Вимм-Билль-Данн» по поводу сходства упаковки йогуртов. На алтайском предприятии утверждают: выпускать продукт в этом дизайне они стали на много лет раньше, чем заявитель.

Спорные этикетки йогуртов: слева - бутылочка "Молочной сказки", справа - «Вимм-Билль-Данн».
Спорные этикетки йогуртов: слева - бутылочка "Молочной сказки", справа - «Вимм-Билль-Данн».
Пресс-служба УФАС по Алтайскому краю

По словам Евгения Ноздрачева, начальника отдела рекламы и связей с общественностью «Барнаульского молочного комбината», дизайн их упаковки был разработан сотрудниками предприятия в конце 2013 года, а дизайн йогурта «Чудо» компании «Вимм-Билль-Данн» (входит в структуру PepsiCo) датируется 2018 годом.

Поэтому, говорит Ноздрачев, еще вопрос, кто кого копирует.

Евгений Ноздрачев,
начальник отдела рекламы и связей с общественностью «Барнаульского молкомбината»:

Информация для потребителя, содержащаяся на упаковке йогурта «Молочная сказка» не является сходной до степени смешения с дизайном йогурта «Чудо», так как потребитель может четко различить и наименование производителя, и логотипа, и характер товара на основании маркировки. Дизайны двух упаковок имеют существенные отличия по форме и размерам, изображениям, общей цветовой гамме.

Мало того, на молкомбинате считают, что важным отличием является наличие на бутылочке торгового знака «Молочная сказка», который зарегистрирован в Роспатенте.

На Алтае три дня проходил автопробег &quot;Дорогу молоку!&quot;
На Алтае три дня проходил автопробег «Дорогу молоку!»
Олег Богданов

В чем претензии «Вимм-Билль-Данн»?

Федеральная молочная компания подала претензию в краевое УФАС на прошлой неделе.

Пресс-служба ведомства сообщает, что заявителя обвиняет барнаульского производителя в нарушении нормы конкурентного законодательства.

Якобы этикетки «Молочной сказки» очень схожи с дизайном йогурта «Чудо» вкус «клубника+земляника».

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