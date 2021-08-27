«Это драйвер развития». Глава Ростуризма посетила Белокуриху и пообещала помощь ее инвесторам

20 августа руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова приехала в Белокуриху, где провела рабочую встречу с инвесторами и представителями туристического бизнеса. На каком этапе развития находится «Белокуриха Горная» и каких своевременных решений она требует — в материале altapress.ru.

Турпоток растет

К знаменитому белокурихинскому арт-объекту «Мыслитель» в виде пятиметрового стула за один час, пока там находились журналисты, подъехали не меньше десятка машин с туристами и даже одна свадебная процессия.

Серпантин «Белокурихи-2″, который по праву носит звание самой красивой дороги в регионе, обретает свое логическое продолжение. От самой его высокой точки строят дорожную развилку — к горам Мишина и Глухариная.

Это будет уже не просто автомобильная трасса общего пользования, а парковая дорога — поэтому тут также предусмотрены пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

„Соглашение о строительстве дорог было подписано в 2019 году Федеральным агенством по туризму и Правительством Алтайского края. Общий объем финансирования — 1062,6 млн рублей. Из них 880,5 млн — это федеральные средства“, — рассказал о проекте ИО министра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк.

„Белокуриха горная“ готовятся к новому горнолыжному сезону. Источник: АО „Курорт Белокуриха“.

Сейчас рабочие завершают работы к Мишиной горе. И, по словам ИО министра, на новой трассе „больше туристов, чем дорожников“. Люди постоянно спрашивают у рабочих, можно ли проехать к горе и есть ли там на что посмотреть. Поэтому сомнений в необходимости новой дороги нет.

Встреча с главой Ростуризма Зариной Догузовой для алтайского Росавтодора состоялась как нельзя кстати. На повестке дня — финансирование второй трассы.

„По соглашению дорогу к горе Глухариной мы должны сделать в 2022 году. Мы понимаем, что желательно начать работы в этом году, потому что нужно пройти много подготовительных этапов — отвод земель, подготовка территории, отсыпка полотна и так далее“, — сказал Никитюк.

Территория будущего

Дорога к горе Мишиной — это лишь малая видимая часть огромного туристического „айсберга“, который будет разрастаться до 2035 года.

В частности, в туркластере „Белокуриха Горная“ пермский инвестор „Экспресс-тур“ собирается построить санаторий на 1200 мест с акватермальным комплексом. Первый этап строительства запустят в 2024 году, второй — в 2028 году. На все работы инвестор вложит рекордные для кластера 4 млрд рублей. Сейчас проект находится на стадии разработки мастер-плана.

Экскурсия в горнолыжный гластер „Белокуриха-2 Горная“. Дарья Зыкова , ИД „Алтапресс“ Экскурсия в горнолыжный гластер „Белокуриха-2 Горная“. Дарья Зыкова , ИД „Алтапресс“ Экскурсия в горнолыжный гластер „Белокуриха-2 Горная“. Дарья Зыкова , ИД „Алтапресс“

„Белокуриха Горная“ в этом году отмечает свое десятилетие. Мы видим, что проект успешно состоялся — сюда охотно идут серьезные инвесторы с большими инвестициями. Мы видим увеличивающийся поток туристов и собираемся создавать для них интересные турмаршруты, терренкуры, общепиты и рестораны. Здесь будет развиваться спортивное направление — в частности, лыжно-биатлонный комплекс. На Мишиной горе всего три года работает подъемник, а инвесторы уже оплатили закупку оборудования для установки подъемника на горе Глухариной. И это доверие дорогого стоит», — рассказал о планах генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Еще одной точкой притяжения для туристов станет исторический объект на территории «колыбели человечества» — Денисовой пещеры. Там запланировано обустройство трех пешеходных троп (одну из них нужно будет покорять в течение трех часов, а потом любоваться с горы видами на реку Ануй и долину). Вдоль еще одной тропы будут расставлены 18 арт-объектов — фигуры животных, самого денисовца. Также на территории появятся детские площадки, зоны отдыха и придорожного сервиса, кафе. Проект находится на стадии согласования.

«Впереди — заседание попечительского совета, где мы должны прийти к соглашению по размещению палеопарка. Этим сложным вопросом мы занимаемся больше полугода. Сложности возникают из-за статуса пещеры, земель лесного фонда и ограничения самой территории. После утверждения плана мы представим его широкой общественности», — обрисовал ситуацию заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» и член попечительского совета благотворительного фонда «Денисова пещера» Олег Акимов.

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону. Источник: АО «Курорт Белокуриха».

Что сказала глава Ростуризма

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что давно мечтала побывать в алтайском курортном городе.

«Белокуриха является драйвером развития туризма в Алтайском крае. Это один из самых известных и популярных курортов всей страны, который входит в ТОП-5 по бронированию и туристическому кэшбеку», — пояснила она.

По словам Догузовой, Ростуризм за счет национального проекта по туризму будет готов поддержать инвесторов льготными кредитами — чтобы сократить сроки окупаемости проектов и ускорить строительство туристической инфраструктуры.

Помимо новых проектов, Догузова призвала обратить внимание на уже существующие туристические объекты в городе-курорте, уделять большое внимание его внешнему облику.

Так, по нацпроекту «Туризм» можно будет обустроить уже имеющуюся курортную среду, облагородить территории около гостиниц и санаториев.