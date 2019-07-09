«Это экотерроризм!» Почему на Алтае массово отравились пчелы и как это повлияет на мед

В Алтайском крае произошла массовая гибель пчел. В региональном минсельхозе сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. По данным краевого союза пчеловодов — пострадали 20−30 муниципалитетов. Пчелы отравились ядохимикатами, которыми фермеры обработали поля от вредителей.

Три возможные причины гибели пчел

Ситуация с отравлением пчел в регионе — чрезвычайная, ее взял на контроль губернатор, ведь такое у нас случилось впервые, заявил замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин на пресс-конференции 8 июля.

Теперь, по его словам, очень важно рассмотреть каждый случай индивидуально, чтобы установить истинные причины произошедшего. Он обозначил три возможных варианта развития событий.

1. Нарушители — фермеры

Фермеры могли не соблюдать санитарные правила при обработке полей пестицидами. Например, превысить их концентрацию, вести опрыскивание в неподходящее время при неблагоприятной погоде.

Средства против вредителей рекомендуется распылять ночью, когда на улице прохладно. Ветра быть не должно.

Обработка полей. СС0

Еще один момент, который могли нарушить фермеры — не предупредили об обработке полей. Пока в минсельхозе известно только об одном таком случае.

2. Нарушители — производители препаратов

Возможно, на рынок поступили чрезмерно сильные ядохимикаты, не соответствующие санитарным нормам.

3. Нарушители — пчеловоды

Пчеловоды могли проигнорировать оповещения о том, что поля будут обрабатывать, и не ограничили лет пчел.

Более точные данные в минсельхозе ожидают получить к пятнице, 12 июля, после сбора и анализа информации.

Мед. Пасечник. СС0

Почему пчелы не гибли от обработки полей раньше

Тот факт, что поля и раньше опрыскивали ядохимикатами, а пчелы не гибли, в минсельхозе объяснили повышением числа вредителей в 2019 году и необходимостью более интенсивной обработки растений.

Председатель Союза пчеловодов Сергей Тастан считает, что ключевая причина ситуации — слишком сильный ядохимикат, оказавшийся на российском рынке. Ведь пчелы погибли еще в 30 регионах России. По мнению эксперта, произошел «настоящий экотерроризм».

В каких районах Алтайского края погибли пчелы Зональный, Косихинский, Красногорский, Тальменский, Смоленский, Советский, Шипуновский (данные минсельхоза Алтайского края и союза пчеловодов).

Что говорят лабораторные исследования

В лабораторию Россельхознадзора по данным на 5 июля обратилось 16 пчеловодов из трех районов — они сдали подмор пчел, почву и образцы растений, сообщил Владислав Сахов, начальник отдела карантинного санитарного надзора управления по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Экспертиза закончена только по одному случаю. Специалисты проанализировали растения рапса и нашли в них инсектицид — лямбда-цигалотрин. Для пчел это вещество первого класса опасности, для людей — третьего класса.

Пчела. СС0

Насекомые могут пострадать даже от физического контакта с обработанным растением. После опрыскивания поля веществом первого класса опасности необходимо ограничить лет пчел на него не менее чем на шесть суток. Результаты по другим пасекам ожидаются к концу текущей недели.

Сергей Тастан рассказал, что во время прямой линии он обратился к Владимиру Путину от имени Национальной ассоциации пчеловодов и попросил запретить использовать в России ядохимикаты первого класса опасности для пчел. Ему ответили, вопрос находится в работе.

Как отравление пчел повлияет на мед

В краевом минсельхозе заверили, что на валовый объем меда по итогам сезона случившаяся ситуация не повлияет, ведь всего в регионе более 180 тыс. пчелосемей.

Что касается возможного попадания отравляющих веществ в мед, то по словам Николая Халина, оно невозможно. Он пояснил, что у ядохимикатов, которыми обрабатывают поля, короткий период распада и к тому времени, когда начнется основной медосбор и качки меда (середина июля), растения будут чистыми.

Пчеловодам же теперь придется выбросить весь мед из ульев, в которых были отравившиеся пчелы, рассказал Сергей Тастан. По словам эксперта, для еды он непригоден.

Мед СС0

О каких суммах ущерба на пасеках идет речь

Пчеловоды могут через суд потребовать возмещение ущерба у фермера, на полях которого предположительно отравились насекомые. Но это еще придется доказать.

Как действовать пострадавшим, рассказал замминистра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырев.

Собрать подмор пчел и сдать его в специальную лабораторию , чтобы установить причину гибели. Обратиться в местную администрацию , чтобы составить совместный акт о гибели пчел.

Тастан говорит, что есть крупные пасеки по 200−300 пчелосемей, которые вымерли полностью. Люди понесли большой материальный ущерб. Некоторые пострадали частично. Эксперт утверждает, что пчеловод может потребовать выплатить минимум 30 тыс. рублей за один улей — с учетом гибели пчелосемьи, потери меда, недополученной выгоды и внутренних частей улья, которые придется выбросить.

Если на пасеке погибло 200 пчелосемей, то сумма может составить порядка 6 млн рублей. Для алтайских фермеров это серьезные деньги. Тастан говорит, что некоторые пчеловоды уже настроены судиться, и их шансы на победу высоки. Однако большинству пчеловодов такой сценарий не подходит.

Пчелы. СС0

Почему большинство пострадавших останутся ни с чем

Пчеловод сможет возместить ущерб, только если работал легально. Это означает, что он должен быть зарегистрирован как ИП. В случае, когда пасека работает как ЛПХ, количество пчелосемей должно быть зафиксировано в похозяйственной книге в администрации района.

Подавляющее большинство алтайских пчеловодов скрывают реальное количество пчелосемей на своих пасеках, и таким в суд обращаться нет смысла.

Еще один значимый момент — наличие у пчеловода ветеринарной книжки пасеки. Если ее нет, то доказать факт гибели насекомых от ядохимикатов, будет намного сложнее. А вдруг пчелы чем-то болели или их иммунитет что-то ослабило?

В таких случаях даже минимальное количество отравляющих веществ, безопасное для сильных особей, может привести к гибели, заверил Михаил Чмырев.

Мед. Пчелы. Анна Зайкова

Как пчеловодство становится цивилизованным

Сергей Тастан уверен, что времена, когда можно было скрывать количество пчелосемей и при этом спокойно продавать мед, проходят. Информационная система «Меркурий», которая учитывает всю произведенную сельхозпродукцию, касается и пасек. Без внесения в нее полной информации о каждом улье мед на перерабатывающие предприятия невозможно продать уже сейчас. В 2020 году это коснется всех пчеловодов.

К тому же, в Алтайском крае около 10 лет работает региональный закон о пчеловодстве, который регулирует взаимоотношения муниципалитетов, фермеров и пасек. По словам Тастана, в тех районах, которые соблюдают его требования, гибели пчел не было.

В частности один из пунктов закона обязывает муниципалитеты составлять кочевые карты пасек — в них должно быть указано, на какие поля пчеловод поставит свои ульи в определенные дни по договоренности с фермером. Такие карты позволяют, в числе прочего, избегать случайного отравления пчел.