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9 июля 20°C

«Это экотерроризм!» Почему на Алтае массово отравились пчелы и как это повлияет на мед

В Алтайском крае произошла массовая гибель пчел. В региональном минсельхозе сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. По данным краевого союза пчеловодов — пострадали 20−30 муниципалитетов. Пчелы отравились ядохимикатами, которыми фермеры обработали поля от вредителей.

Пчела.
Пчела.
СС0

Три возможные причины гибели пчел

Ситуация с отравлением пчел в регионе — чрезвычайная, ее взял на контроль губернатор, ведь такое у нас случилось впервые, заявил замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин на пресс-конференции 8 июля.

Теперь, по его словам, очень важно рассмотреть каждый случай индивидуально, чтобы установить истинные причины произошедшего. Он обозначил три возможных варианта развития событий.

1. Нарушители — фермеры

Фермеры могли не соблюдать санитарные правила при обработке полей пестицидами. Например, превысить их концентрацию, вести опрыскивание в неподходящее время при неблагоприятной погоде.

Средства против вредителей рекомендуется распылять ночью, когда на улице прохладно. Ветра быть не должно.

Обработка полей.
Обработка полей.
СС0

Еще один момент, который могли нарушить фермеры — не предупредили об обработке полей. Пока в минсельхозе известно только об одном таком случае.

2. Нарушители — производители препаратов

Возможно, на рынок поступили чрезмерно сильные ядохимикаты, не соответствующие санитарным нормам.

3. Нарушители — пчеловоды

Пчеловоды могли проигнорировать оповещения о том, что поля будут обрабатывать, и не ограничили лет пчел.

Более точные данные в минсельхозе ожидают получить к пятнице, 12 июля, после сбора и анализа информации.

Мед. Пасечник.
Мед. Пасечник.
СС0

Почему пчелы не гибли от обработки полей раньше

Тот факт, что поля и раньше опрыскивали ядохимикатами, а пчелы не гибли, в минсельхозе объяснили повышением числа вредителей в 2019 году и необходимостью более интенсивной обработки растений.

Председатель Союза пчеловодов Сергей Тастан считает, что ключевая причина ситуации — слишком сильный ядохимикат, оказавшийся на российском рынке. Ведь пчелы погибли еще в 30 регионах России. По мнению эксперта, произошел «настоящий экотерроризм».

В каких районах Алтайского края погибли пчелы

Зональный, Косихинский, Красногорский, Тальменский, Смоленский, Советский, Шипуновский (данные минсельхоза Алтайского края и союза пчеловодов).

Что говорят лабораторные исследования

В лабораторию Россельхознадзора по данным на 5 июля обратилось 16 пчеловодов из трех районов — они сдали подмор пчел, почву и образцы растений, сообщил Владислав Сахов, начальник отдела карантинного санитарного надзора управления по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Экспертиза закончена только по одному случаю. Специалисты проанализировали растения рапса и нашли в них инсектицид — лямбда-цигалотрин. Для пчел это вещество первого класса опасности, для людей — третьего класса.

Пчела.
Пчела.
СС0

Насекомые могут пострадать даже от физического контакта с обработанным растением. После опрыскивания поля веществом первого класса опасности необходимо ограничить лет пчел на него не менее чем на шесть суток. Результаты по другим пасекам ожидаются к концу текущей недели.

Сергей Тастан рассказал, что во время прямой линии он обратился к Владимиру Путину от имени Национальной ассоциации пчеловодов и попросил запретить использовать в России ядохимикаты первого класса опасности для пчел. Ему ответили, вопрос находится в работе.

Как отравление пчел повлияет на мед

В краевом минсельхозе заверили, что на валовый объем меда по итогам сезона случившаяся ситуация не повлияет, ведь всего в регионе более 180 тыс. пчелосемей.

Что касается возможного попадания отравляющих веществ в мед, то по словам Николая Халина, оно невозможно. Он пояснил, что у ядохимикатов, которыми обрабатывают поля, короткий период распада и к тому времени, когда начнется основной медосбор и качки меда (середина июля), растения будут чистыми.

Пчеловодам же теперь придется выбросить весь мед из ульев, в которых были отравившиеся пчелы, рассказал Сергей Тастан. По словам эксперта, для еды он непригоден.

Мед
Мед
СС0

О каких суммах ущерба на пасеках идет речь

Пчеловоды могут через суд потребовать возмещение ущерба у фермера, на полях которого предположительно отравились насекомые. Но это еще придется доказать.

Как действовать пострадавшим, рассказал замминистра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырев.

  1. Собрать подмор пчел и сдать его в специальную лабораторию, чтобы установить причину гибели.
  2. Обратиться в местную администрацию, чтобы составить совместный акт о гибели пчел.

Тастан говорит, что есть крупные пасеки по 200−300 пчелосемей, которые вымерли полностью. Люди понесли большой материальный ущерб. Некоторые пострадали частично. Эксперт утверждает, что пчеловод может потребовать выплатить минимум 30 тыс. рублей за один улей — с учетом гибели пчелосемьи, потери меда, недополученной выгоды и внутренних частей улья, которые придется выбросить.

Если на пасеке погибло 200 пчелосемей, то сумма может составить порядка 6 млн рублей. Для алтайских фермеров это серьезные деньги. Тастан говорит, что некоторые пчеловоды уже настроены судиться, и их шансы на победу высоки. Однако большинству пчеловодов такой сценарий не подходит.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Почему большинство пострадавших останутся ни с чем

Пчеловод сможет возместить ущерб, только если работал легально. Это означает, что он должен быть зарегистрирован как ИП. В случае, когда пасека работает как ЛПХ, количество пчелосемей должно быть зафиксировано в похозяйственной книге в администрации района.

Подавляющее большинство алтайских пчеловодов скрывают реальное количество пчелосемей на своих пасеках, и таким в суд обращаться нет смысла.

Еще один значимый момент — наличие у пчеловода ветеринарной книжки пасеки. Если ее нет, то доказать факт гибели насекомых от ядохимикатов, будет намного сложнее. А вдруг пчелы чем-то болели или их иммунитет что-то ослабило?

В таких случаях даже минимальное количество отравляющих веществ, безопасное для сильных особей, может привести к гибели, заверил Михаил Чмырев.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
Анна Зайкова

Как пчеловодство становится цивилизованным

Сергей Тастан уверен, что времена, когда можно было скрывать количество пчелосемей и при этом спокойно продавать мед, проходят. Информационная система «Меркурий», которая учитывает всю произведенную сельхозпродукцию, касается и пасек. Без внесения в нее полной информации о каждом улье мед на перерабатывающие предприятия невозможно продать уже сейчас. В 2020 году это коснется всех пчеловодов.

К тому же, в Алтайском крае около 10 лет работает региональный закон о пчеловодстве, который регулирует взаимоотношения муниципалитетов, фермеров и пасек. По словам Тастана, в тех районах, которые соблюдают его требования, гибели пчел не было.

В частности один из пунктов закона обязывает муниципалитеты составлять кочевые карты пасек — в них должно быть указано, на какие поля пчеловод поставит свои ульи в определенные дни по договоренности с фермером. Такие карты позволяют, в числе прочего, избегать случайного отравления пчел.

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