Замминистра назвал алтайских пчеловодов "махровыми анархистами" и призвал их объединяться

Работают "в темную"

Согласно официальной статистике, 93,3% меда в Алтайском крае производит не бизнес, а население. Есть ЛПХ, которые насчитывают более 1,2-1,5 тыс. пчелосемей, то есть являются полноценным бизнесом. Но большинство пчеловодов не торопятся регистрировать свое дело официально.

Михаил Чмырев,

замминистра сельского хозяйства Алтайского края:

— ЛПХ удовлетворяет собственные потребности в том или ином продукте питания. Когда производство выходит на тот уровень, что ты уже нигде больше не работаешь, нужно признаться честно — это не ЛПХ. Такие пчеловоды должны регистрироваться как ИП и главы КФХ, получить статус сельхозтоваропроизводителя. Убедить делать это очень сложно, все хотят работать "в темную", не показывать свои истинные доходы.

Такое положение дел создает несколько проблем.

Тонны неучтенного меда

Первая проблема — никто точно не знает, сколько пчел в Алтайском крае и какое количество меда производит регион. Статистика говорит, что на 1 января 2018 года в регионе было 182 тыс. пчелосемей. Валовое производство меда в 2017 году составило 7 828 тонн, в том числе товарного меда — 4290 тонн (тот мед, который можно взять с пасеки и продать; остальной используется для поддержания жизни пчел).

Однако известный в регионе эксперт по пчеловодству доцент АГАУ Сергей Кузовлев провел исследование и доказал, что в Алтайском крае ежегодно производится 15-20 тыс. товарного меда. То есть примерно в пять раз больше, чем по официальным данным.

Чмырев пояснил, что статистика рассчитывает примерный объем товарного меда на основании данных о количестве пчелосемей на пасеках — их подают сами пчеловоды. Но они скрывают реальное количество пчел.

Михаил Чмырев,

замминистра сельского хозяйства Алтайского края:

— Мы ориентируемся на эти данные, но они не соответствуют действительности. Каждый район "медовой подковы" (районы вдоль границы региона, которые производят наибольшее количества меда, на карте они напоминают подкову. — прим. altapress.ru) от Залесово и по предгорьям до Змеиногорска производит 600-800 тонн товарного меда в год. А этих районов 15. Глава Солтонского района Михаил Лудцев признал, что в муниципалитете официально числится 15 тыс. пчелосемей, а де-факто их порядка 35 тысяч.

В этом, по словам Чмырева, и проявляется "махровый анархизм". А он в свою очередь создает препятствия для получения господдержки. И это вторая проблема.

Деньги не востребованы

По словам замминистра, в стране существует специальная программа поддержки сельхозкооперативов, по которой можно получить до 25 млн рублей на развитие инфраструктуры. Но кооперация у алтайских пчеловодов не развита.

Михаил Чмырев,

замминистра сельского хозяйства Алтайского края:

— Пчеловоды жалуются, что трудно сбывать продукцию, цены низкие. Ну, ребята, вы объединитесь и продайте свою продукцию достойно. Получите международные сертификаты, кто вам не дает. Нет, каждый сам за себя. И везде кричите, что власть в чем-то виновата и рынок плохой. Свобода — это не анархия. Я бы хотел, чтобы наши пчеловоды подумали, как свою свободу претворить в организованные формы, которые помогают работать.

Чмырев сообщил, что в 2017 году алтайские пчеловоды не израсходовали весь объем средств господдержки, который был выделен по краевой программе развития отрасли. В ней было заложено 4,5 млн рублей, а востребовано немногим более 3 млн рублей.

Деньги предоставлялись на компенсацию части затрат при приобретении медогонок, оборудования для глубокой переработки продуктов пчеловодтсва, больших партий ульев, грузовых автомобилей и так далее. Можно было компенсировать до 50% затрат. А пчеловодам, которые участвуют в опылении сельхозкультур по договорам с фермерами, до 70%.

Михаил Чмырев,

замминистра сельского хозяйства Алтайского края:

— Было, честно говоря, стыдно. Пчеловоды говорили, что надо помогать, что надо то, другое. А как до дела дошло, выглядели мы "жидковато". Поэтому я призываю освоить 4,5 млн рублей, которые выделены на техперевооружение в этом году.

Деньги по программе могут получить только те пчеловоды, что зарегистрированы как ИП, главы КФХ или имеют юрлица.

Кооперативы все же есть

Несколько лет назад в Алтайском крае был создан кооператив пчеловодов "Алтай — медовый край", который возглавляет Юрий Богуславский. Кооператив зарегистрировал наименование места происхождения товара (НМПТ) "Алтайский мед" для защиты регионального медового бренда. Объединение также известно тем, что курирует организацию ярмарки "Медовый Спас" в Барнауле.

Несколько кооперативов также созданы при содействии Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края, который возглавляет Сергей Тастан. Сейчас, по словам Тастана, союз работает над созданием краевого кооператива пчеловодов второго уровня.

Экспорт Алтайского меда

В 2017 году из Алтайского края экспортировали более 300 тонн меда — в Беларусь, Казахстан, Монголию, Германию, Польшу и США (данные краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности).