Это еще цветочки! Барнаульцы выбирают букеты подешевле, а бизнес пытается не завянуть

Сначала всех прикрыли
25 марта 2020 года вышел указ президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Начался режим самоизоляции. Тогда была разрешена торговля только товарами первой необходимости. В их число растения и удобрения не входили. Цветочные лавки, у которых была возможность принимать заказы через интернет и доставлять их клиенту, спасались этим. Остальные со страхом ожидали дальнейшего развития событий.
Магазин «Цветочный лис» открылся в 2019 году. Его «фишка» — украшать букеты ветками, мхом, лишайником — всем, что сполна дает природа, но обычно не замечает человек.
«Запрет на полноценную работу сильно ударил психологически. Мы были в шоке и очень испугались. Уже думали, как будем выкручиваться. Но чтобы покупатели не забывали о нас, оставались на связи в Instagram. Какое-то время работали только по доставке. Конечно, выручка уменьшилась, как минимум на 40%", — рассказывают владельцы Николай Яковлев и Ольга Банникова.
Чтобы свежие цветы на складе или в магазине не испортились, их хранят в холодильнике. Но уберечь растения (и прибыль) в период, когда покупательский спрос падает, удается далеко не всем.
Дарья,
директор магазина „Цветолайт“:
Открылась всего полгода назад, а тут такое! Когда магазин пришлось закрыть, оставалось очень много цветов. Естественно, они все пропали. Это очень большие убытки. Сейчас почти не работаю.
Горевали цветочники недолго. 10 апреля 2020 года в крае расширили перечень тех, кому разрешено работать во время самоизоляции."Торговля растениями, семенами и удобрениями в стационарных торговых объектах» стала разрешена, и пошатнувшаяся сфера возобновила привычную деятельность.
Самолеты не взлетают, а курсы валют — да
Справка
Хризантемы, тюльпаны, орхидеи приезжают в Россию из Голландии и Эквадора. Астры, стрелиции, герберы, зелень для букетов поставляются из Израиля, Индии, Китая, Кении. Также цветы привозят из Краснодарского края и стран СНГ.
Анастасия Садакова,
руководитель оптовой базы «Флор декор»:
Из-за того что Европа закрыла границы, плантации в Голландии и Эквадоре серьезно пострадали. А некоторые и вовсе обанкротились. Цветы очень упали в цене.
Однако в Барнауле снижения цен на букеты ожидать не стоит. Проблема перешла в область доставки.
«Если раньше в Россию осуществлялось 10 международных рейсов в неделю, на которых перевозили цветы, то сейчас их только два. Вдобавок выяснилось, что один самолет сломался. Транспортные компании же пользуются ситуацией и завышают цены. Даже на 8 Марта не было таких высоких затрат на транспортировку, как сейчас», — объясняет Анастасия Садакова.
Про курс доллара тоже забывать не стоит. Он всегда сказывается на стоимости цветов и цене доставки.
В игру вступает Россия
В такой ситуации рынок спасают российские поставщики. Однако наши цветы уступают по качеству иностранным собратьям.
Российский цветок, как отмечают флористы, менее стойкий. Покупатель этого и не заметит, но в букет его поставить не всегда просто. Да и выбор, конечно, существенно сократился.
Ляна Эль,
замдиректора магазина «Цветочка»:
Россия не выращивает столько цветов, сколько нужно всему рынку. Востребованных позиций не хватает. Торгуем тем, что привезли раньше.
«Карантинки» и обработка от коронавируса
Все цветы, привезенные из других стран или регионов, проходят фитосанитарный контроль. Цветок просматривается на наличие насекомых и прочих ненужных «соседей». За этим тщательно следит Роспотребнадзор. Хорошие цветы получают сертификаты качества — карантинные листы.
«Цветы не заражаются человеческими вирусами и не переносят их на себе. Более того, есть растения, которые работают против вируса. Цитрус, эвкалипт, мирт — это природные антисептики», — успокаивает Ляна Эль.
Безопасность в работе
Несмотря на встряску, бизнес не умер, цветы по-прежнему продаются. Чаще всего клиенты заказывают через сайт доставку, а не забирают шедевры флористики сами.
Ольга Банникова и Николай Яковлев,
владельцы магазина «Цветочный лис»:
Доставка у нас всегда была востребована. Сейчас число заказов возросло, но не так сильно, как хотелось бы. Цветы доставляют в технической упаковке. Курьер в маске и перчатках открывает ее и отдает букет клиенту. Если цветы в коробке, то оставляет их у двери.
Но если хочется лично собрать букет, то придется надеть маску и идти в салон. Владельцы объясняют, что это не опасно. Во многих магазинах руководители прямо на месте измеряют сотрудникам температуру.
«Флористов осматриваем. При малейшем недомогании просим оставаться дома. Все поверхности обрабатываем антисептиками. Есть они и для покупателей — просим обрабатывать руки», — рассказывает директор магазина «Букетная лавка» Ольга Козлова.
Лучший букет — дешевый
Спрос на «цветочную радость» в Барнауле остался, хоть и стал ниже, чем до пандемии. В чести, как всегда, розы.
Анастасия Садакова,
руководитель оптовой базы «Флор декор»:
Мужчины традиционно считают, что лучше всего брать букет из роз. А женщинам больше нравятся мультицветочные композиции.
Впрочем, это дорогое удовольствие. И флористы понимают, что жителям краевой столицы сейчас не до цветов. Барнаульцы выбирают те, что попроще и подешевле. Акции по типу «Букет за 300 рублей» — самые долгожданные для любителей порадовать себя и близких цветами.
Еще одна причина падения выручки — отмена свадебных заказов. Оформление залов живыми цветами, букеты для гостей и невесты — очень трудоемкая и прибыльная часть работы флориста. Но не сейчас, в период пандемии, когда торжества переносятся на неопределенный срок.
Что ждет бизнес
Продавцы и владельцы в один голос говорят: на рынке останется сильнейший.
Ольга Козлова,
директор магазина «Букетная лавка»:
Мелкие магазины однозначно будут закрыты. Не каждый сможет выжить в период таких трудностей.
Цифра
275 цветочных магазинов работает в Барнауле, по данным «2ГИС».
Анна Кабанова