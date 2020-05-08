Это еще цветочки! Барнаульцы выбирают букеты подешевле, а бизнес пытается не завянуть

Цветочным магазинам в Алтайском крае разрешили работать не сразу. Две с половиной недели, до особого распоряжения Виктора Томенко, владельцы и продавцы были в ужасе: розы вянут, доходы и зарплата — тоже. Сейчас бизнесу разрешили работать. Altapress.ru выяснил, почему дешевый букет стал самым лучшим и могут ли цветы-антисептики успокоить «коронавирусных паникеров».

Сначала всех прикрыли

25 марта 2020 года вышел указ президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Начался режим самоизоляции. Тогда была разрешена торговля только товарами первой необходимости. В их число растения и удобрения не входили. Цветочные лавки, у которых была возможность принимать заказы через интернет и доставлять их клиенту, спасались этим. Остальные со страхом ожидали дальнейшего развития событий.

Магазин «Цветочный лис» открылся в 2019 году. Его «фишка» — украшать букеты ветками, мхом, лишайником — всем, что сполна дает природа, но обычно не замечает человек.

«Запрет на полноценную работу сильно ударил психологически. Мы были в шоке и очень испугались. Уже думали, как будем выкручиваться. Но чтобы покупатели не забывали о нас, оставались на связи в Instagram. Какое-то время работали только по доставке. Конечно, выручка уменьшилась, как минимум на 40%", — рассказывают владельцы Николай Яковлев и Ольга Банникова.

Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru.

Чтобы свежие цветы на складе или в магазине не испортились, их хранят в холодильнике. Но уберечь растения (и прибыль) в период, когда покупательский спрос падает, удается далеко не всем.

Дарья,

директор магазина „Цветолайт“:

Открылась всего полгода назад, а тут такое! Когда магазин пришлось закрыть, оставалось очень много цветов. Естественно, они все пропали. Это очень большие убытки. Сейчас почти не работаю.

Горевали цветочники недолго. 10 апреля 2020 года в крае расширили перечень тех, кому разрешено работать во время самоизоляции."Торговля растениями, семенами и удобрениями в стационарных торговых объектах» стала разрешена, и пошатнувшаяся сфера возобновила привычную деятельность.

Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru.

Самолеты не взлетают , а курсы валют — да

Справка Хризантемы, тюльпаны, орхидеи приезжают в Россию из Голландии и Эквадора. Астры, стрелиции, герберы, зелень для букетов поставляются из Израиля, Индии, Китая, Кении. Также цветы привозят из Краснодарского края и стран СНГ.

Анастасия Садакова,

руководитель оптовой базы «Флор декор»:

Из-за того что Европа закрыла границы, плантации в Голландии и Эквадоре серьезно пострадали. А некоторые и вовсе обанкротились. Цветы очень упали в цене.

Однако в Барнауле снижения цен на букеты ожидать не стоит. Проблема перешла в область доставки.

Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru.

«Если раньше в Россию осуществлялось 10 международных рейсов в неделю, на которых перевозили цветы, то сейчас их только два. Вдобавок выяснилось, что один самолет сломался. Транспортные компании же пользуются ситуацией и завышают цены. Даже на 8 Марта не было таких высоких затрат на транспортировку, как сейчас», — объясняет Анастасия Садакова.

Про курс доллара тоже забывать не стоит. Он всегда сказывается на стоимости цветов и цене доставки.

В игру вступает Россия

В такой ситуации рынок спасают российские поставщики. Однако наши цветы уступают по качеству иностранным собратьям.

Российский цветок, как отмечают флористы, менее стойкий. Покупатель этого и не заметит, но в букет его поставить не всегда просто. Да и выбор, конечно, существенно сократился.

Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru.

Ляна Эль,

замдиректора магазина «Цветочка»:

Россия не выращивает столько цветов, сколько нужно всему рынку. Востребованных позиций не хватает. Торгуем тем, что привезли раньше.

«Карантинки» и обработка от коронавируса

Все цветы, привезенные из других стран или регионов, проходят фитосанитарный контроль. Цветок просматривается на наличие насекомых и прочих ненужных «соседей». За этим тщательно следит Роспотребнадзор. Хорошие цветы получают сертификаты качества — карантинные листы.

«Цветы не заражаются человеческими вирусами и не переносят их на себе. Более того, есть растения, которые работают против вируса. Цитрус, эвкалипт, мирт — это природные антисептики», — успокаивает Ляна Эль.

Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru. Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru. Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru. Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru. Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru. Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru.

Безопасность в работе

Несмотря на встряску, бизнес не умер, цветы по-прежнему продаются. Чаще всего клиенты заказывают через сайт доставку, а не забирают шедевры флористики сами.

Ольга Банникова и Николай Яковлев,

владельцы магазина «Цветочный лис»:

Доставка у нас всегда была востребована. Сейчас число заказов возросло, но не так сильно, как хотелось бы. Цветы доставляют в технической упаковке. Курьер в маске и перчатках открывает ее и отдает букет клиенту. Если цветы в коробке, то оставляет их у двери.

Но если хочется лично собрать букет, то придется надеть маску и идти в салон. Владельцы объясняют, что это не опасно. Во многих магазинах руководители прямо на месте измеряют сотрудникам температуру.

«Флористов осматриваем. При малейшем недомогании просим оставаться дома. Все поверхности обрабатываем антисептиками. Есть они и для покупателей — просим обрабатывать руки», — рассказывает директор магазина «Букетная лавка» Ольга Козлова.

Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru.

Лучший букет — дешевый

Спрос на «цветочную радость» в Барнауле остался, хоть и стал ниже, чем до пандемии. В чести, как всегда, розы.

Анастасия Садакова,

руководитель оптовой базы «Флор декор»:

Мужчины традиционно считают, что лучше всего брать букет из роз. А женщинам больше нравятся мультицветочные композиции.

Впрочем, это дорогое удовольствие. И флористы понимают, что жителям краевой столицы сейчас не до цветов. Барнаульцы выбирают те, что попроще и подешевле. Акции по типу «Букет за 300 рублей» — самые долгожданные для любителей порадовать себя и близких цветами.

Еще одна причина падения выручки — отмена свадебных заказов. Оформление залов живыми цветами, букеты для гостей и невесты — очень трудоемкая и прибыльная часть работы флориста. Но не сейчас, в период пандемии, когда торжества переносятся на неопределенный срок.

Цветочный бизнес. Барнаул. Предоставлено altapress.ru.

Что ждет бизнес

Продавцы и владельцы в один голос говорят: на рынке останется сильнейший.

Ольга Козлова,

директор магазина «Букетная лавка»:

Мелкие магазины однозначно будут закрыты. Не каждый сможет выжить в период таких трудностей.

Цифра 275 цветочных магазинов работает в Барнауле, по данным «2ГИС».

Анна Кабанова