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Экономика
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Это шантаж: Лукашенко грозит России утратой Белоруссии как союзника

Президент Белоруссии заявил, что Россия может потерять его страну как союзника в случае, если стороны не договорятся относительно компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере, намеченного на 2019−2024 годы. Минск оценивает свои потери суммарно за шесть последующих лет в сумму до 11 миллиардов долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
kremlin.ru

Так называемый налоговый маневр заключается в постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть и повышении ставки на добычу полезных ископаемых. Дополнительные издержки у Белоруссии возникнут из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

По словам Александра Лукашенко, отсутствие договоренностей c Россией — не катастрофа. «Если изберет руководство РФ такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор», — отметил белорусский лидер. «Мы же их заставить не можем», — добавил президент.

При этом Лукашенко вновь призвал правительство РФ искать другие источники, которые помогут компенсировать потери бюджета Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что граждане «не должны почувствовать никакого дополнительного бремени», а Россию призвал «даже не думать» о перекладывании «этих проблем на плечи белорусов».

Глава Белоруссии также заявил, что для страны не проблема заработать дополнительные 400 млн долларов. По его словам, ВВП Беларуси «по паритету покупательной способности» составляет около 80 млрд долларов. «Что тут за проблема? Нет такой», — добавил Лукашенко.

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