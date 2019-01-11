Это шантаж: Лукашенко грозит России утратой Белоруссии как союзника

Президент Белоруссии заявил, что Россия может потерять его страну как союзника в случае, если стороны не договорятся относительно компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере, намеченного на 2019−2024 годы. Минск оценивает свои потери суммарно за шесть последующих лет в сумму до 11 миллиардов долларов.