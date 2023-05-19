Это страсть. Кто и зачем открыл единственный в Барнауле "бук" и можно ли на нем заработать

За год занятия предпринимательством Евгений Хан потерял 15 килограмм и чуть не потерял бизнес - единственный в Барнауле букинистический магазин. Дело к этому шло - оставалось лишь самому принять эту горькую правду. Но сегодня его «Лавка букиниста» набирает обороты и даже завела фанатов, готовых часами вести раскопки в книжных шкафах и разыскивать шедевры.

Мы поговорили с предпринимателем о том, как он начал этот - вовсе не очевидный с точки зрения заработков - бизнес, в чем его своеобразие и почему барнаульцы перестали читать «Анжелику» и «Унесенных ветром».

Пятеро первых

- Открытие букинистического магазина - на первый взгляд, не очень-то прорывная идея: книги - давно не дефицит. Перед стартом ты наверняка прикинул все минусы и плюсы. Какие доводы перевесили?

- В ковидное время закрылся самый известный в Барнауле букинистический магазин, что на Новом рынке, в котором я регулярно покупал книги. Он был маленький, если в зале находилось пять-шесть человек, они толкали друг друга.

Думаю, люди просто перестали в него заходить - боялись заразиться. Плюс резко возросла арендная плата. И у меня возникло желание заполнить эту нишу. Кроме того, у меня дома собралось около двух тысяч книг, передавать их некому (дочь читает мало) - надо же было куда-то их девать.

- Их же можно было распродать на Авито…

- Можно было и на Авито. Но когда исчез тот магазин, я все же начал обдумывать идею открыть свой. Проанализировал обстановку, поездил по развалам, поговорил со знакомыми. И понял: потребность в букинистическом магазине есть.

Мы готовились к открытию два месяца. Готовили книги, вносили их в компьютерную базу. Я немного беспокоился перед открытием, но радость, что это случилось, перевесила все.

- Каким был самый первый день?

- В первый день, 2 июня 2022 года, в «Лавку» зашли пять посетителей - они просто проходили мимо. Они ходили, как по музею, но все же купили три книги на 180 рублей: «Критику чистого разума» Иммануила Канта, «Царь-рыбу» Виктора Астафьева и что-то Пастернака.

И знаешь, все пятеро сказали мне: «Спасибо». Это меня очень вдохновило.

"Лавка букиниста". Altapress.ru

Маленький плюс

- Получается, стартовым капиталом были собственные книги и… Сколько рублей?

- Около 150 тысяч. Часть ушло на покупку 10 стеллажей в «Книжном мире», на оборудование. А то, что осталось, начала съедать аренда. Я рассчитывал, что денег хватит до Нового года, а там выйду в ноль.

Но все резервы я истратил к осени - ошибся в расчетах: думал, что быстрее достигну точки безубыточности. Хотя посещаемость постепенно росла, каждый месяц приносил убытки - был лишь один, когда расходы примерно совпали с доходами.

- То есть «Лавка» оказалась на грани закрытия? И как ее удалось вытянуть?

- Осенью появился Владимир Токмаков (журналист и писатель. - Прим. altapress.ru). Он поддержал меня морально и информационно. Сказал, что Барнаулу нужен хотя бы один букинистический магазин и «мы не дадим ему исчезнуть». Провел здесь первую встречу с читателями - а я и сам мечтал о чем-то подобном.

Евгений Хан (слева) и Владимир Токмаков. Altapress.ru

- Люди просто стали больше узнавать про вас?

- Да, мы же никакой рекламы не давали. И второе: в ноябре мы встретились с Антонидой Алексеевной Колесниковой - владельцем того букинистического магазина на Новом рынке, который закрылся.

Она один из самых опытных букинистов, всю жизнь провела в книжной торговле и знает намного больше меня. Мы решили объединиться и после Нового года начали перевозить ее книги в «Лавку».

Вот так, коллективно, мы смогли его вытянуть. Теперь магазин работает в плюс. Не очень большой, но плюс.

Хорошая болезнь

- Журналисты любят задавать вопрос: «Что вас самого удивило». Вот и я пойду по проторенному пути и прошу ответить на него.

- Каждый день в «Лавке» происходит что-то необычное или даже обычное, но очень интересное.

Но больше всего меня удивило то, что люди еще читают - и не только электронные книжки, но и бумажные. То, как они радуются, когда находят книгу из детства, или ту, которую хотели получить, а нашли подешевле. Хотя, конечно, я на это рассчитывал, когда зашел на этот рынок.

Встреча читателей. ВК "Лавка букиниста".

- Кто, вообще, сегодня покупает букинистические книги?

- В первую очередь - люди старшего поколения, советские люди. Но достаточно много молодых, которые знают и классику, и современные книги, и следят за ними.

- «Молодежь читающая как вид все-таки существует» - это твоя фраза. А какова ее доля?

- В первые полгода я записывал каждого покупателя - его возраст, пол, пристрастия (вплоть до того, какие на нем носки). Процентов 40, наверное, или близко к этому, - это молодежь лет до 25.

- А кого больше - мужчин или женщин?

- Когда в «Лавке» начали появляться «закоренелые книжники», библиофилы, доля мужчин стала увеличиваться. Но женщин все равно чуть-чуть побольше.

Книжники стали приезжать в «Лавку» с самого начала, но сначала потихоньку - один, второй, третий. Теперь практически все, какие есть в Барнауле, бывают здесь.

В "Лавке букиниста". ВК "Лавка букиниста".

Это особые люди, которые знают о собираемых книгах абсолютно все - когда они вышли, сколько раз переизданы и на какой бумаге, какие иллюстрации, сколько страниц.

В этой среде есть громкие имена библиофилов - о них говорят с придыханием. Есть знаменитые библиотеки. Это страсть, своего рода болезнь, но хорошая, и я тоже ей подвержен.

- Сколько времени такие люди выбирают книги?

- Есть те, кто проводят в «Лавке» по полдня и даже больше, приезжают специально, чтобы провести здесь время. Снимают верхнюю одежду, садятся, я угощаю их кофе. Да и я сам когда-то точно так же ездил в тот букинистический магазин - может, не на полдня, но иногда часа два мог выбирать.

Евгений Хан. Altapress.ru

Лидеры продаж

- В «Лавке букиниста» - 30 тыс. книг. Внешне кажется - много. А для бизнеса это много или мало?

- Несмотря на то, что у нас столько книг, некоторые люди уходят без покупки - не нашли ту конкретную книгу, за которой пришли. Это означает, что нам надо и дальше работать над ассортиментом.

Я, вообще, анализирую все, что покупают - и по названиям, и по темам. Это нужно, чтобы восполнить выбывшие книги и понять спрос.

- Чего, например, не хватает?

- У нас слабо представлен спорт - кроме шахмат практически нет ничего. Не хватает книг по краеведению - а это один из лидеров продаж наряду с фантастикой, философией, психологией, детскими книгами и эзотерикой.

- Прошу прощения за немного детский вопрос, но откуда здесь берутся книги в таком количестве?

- Вот в чем нет проблемы, так это в поступлениях. Начинал я со своей библиотеки. В ней были и очень редкие книги, которые я выписывал из Нью-Йорка, из Иерусалима. Тираж - по всему миру тысячи полторы.

Их очень быстро раскупили, хотя они и не дешевые. А главное - они позволили привлечь в магазин вот этих «закоренелых книжников» и больше узнать о нас.

Евгений Хан. Altapress.ru

Вскоре к нам стали приносить книги. Помню, одна женщина сдала целую библиотеку - тысячи полторы томов. Ее брат серьезно занимался историей, Великой Отечественной войной. Книги классные - большую часть их уже раскупили. Таких библиотек принесли несколько.

- Почему люди избавляются от домашних библиотек?

- Частая причина - переезд. Иногда объясняют, что падает зрение и читать больше не могут. Или некому передать книги.

- В какой момент люди получат оплату за свою книгу?

- Это работает по схеме комиссионного магазина: человек сдал товар - после его продажи получил оплату, магазин взял комиссию. Наша комиссия зависит от книги: от 5-10 до 40%.

Но иногда я выезжаю сам (а люди звонят довольно часто, через день), чтобы оценить, стоит ли брать книгу или нет. Если она особо ценная, редкая, или если человеку срочно нужны деньги, возможно, я куплю ее. Но это крайне редко - мы тратим деньги на содержание магазина и изымать их из оборота сложно.

Читательский клуб. ВК "Лавка букиниста".

Унесенные временем

- Все ли книги принимают в «Лавке»?

- Не все. На днях я даже выписал себе названия книг, которые нам предлагают чаще всего и которые почти не пользуются спросом. Это, например, все романы про Анжелику и «Унесенные ветром».

За год я, наверное, продал одну-две «Унесенных ветром» и ни одной «Анжелики». Это было для меня открытием: поначалу я радовался, когда люди приносили эти романы. Теперь вижу, что время «Анжелики» безвозвратно ушло.

- Твой брат считал, что этот бизнес обречен на провал, так как наступил описанный Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». А ведь в этом романе книги сжигали, чтобы люди не волновались. Все же до массового сжигания мы не дошли. Но, может, подбираемся и покупатели нынче сами выбирают что-то легкое, чтобы не напрягаться?

- Нет, не только. Покупают и классику. Маркес, Джек Лондон, Ремарк, Хемингуэй - это одни из самых продаваемых писателей. Но, конечно, лучше говорить «относительно хорошо продаваемых», так как количество читателей все же убывает. По моим ощущениям, ситуация продолжает ухудшаться и, как мне кажется, до дна мы еще не дошли.

- В общественных местах я часто слышу, как обсуждают спецоперацию. Повлияла ли она на книжный бизнес? Книги по истории Украины и России спрашивают часто?

- Особого интереса к этой теме я не заметил. Возможно, из-за спецоперации люди стали меньше читать, и это - одна из причин провала продаж. Но такое сложно было учесть.

Евгений Хан. Altapress.ru

Проходимое место

- И еще немного об экономике. Вот, скажем, обувные магазины открываются рядом друг с другом, продовольственные - на покупательском трафике. А для успеха книжного имеет значение место?

- Имеет. Магазин на Новом рынке располагался в очень проходимом месте, его посещали не меньше 100 человек в день - это много. Но для нас место не было определяющим фактором. «Лавка» - единственный в городе букинистический магазин, и где бы он ни находился, он все равно привлек бы к себе внимание.

Тем не менее, выбирая место, я учел, что рядом - транспортная развязка, остановки, что у помещения отдельное крылечко, и что оно двухэтажное - это было его изюминкой. У этого помещения есть недостатки - оно довольно узкое. Но я придумал, как сдвинуть стеллажи, чтобы его расширить.

- У «Лавки» есть страничка во «ВКонтакте». И она, на мой взгляд, живет своей жизнью, отдельной от магазина - ее можно просто читать, независимо от того, ищешь ли ты книгу. Дает ли она монетизацию?

- Конечно. Раньше я вообще не придавал соцсетям особого значения, потому что привержен торговле глаза в глаза. Токмаков помог мне и в этом смысле - я понял, насколько это важно.

У нашей странички около 850 подписчиков, часть из них не только ее читают, но и заказывают книги, просят оставить. Что-то покупают сами, что-то мы высылаем. Я уже отправлял посылки в Ленинск-Кузнецкий и Москву.

В магазине. ВК "Лавка букиниста".

- То, о чем ты пишешь на страничке, - правда? Тебе действительно хотели принести роман «Мастер и маргарин»?

- Ну, может быть, слегка что-то меняю, но в принципе, каждый описанный случай - реальный. И этот тоже. Женщина приблизительно моего возраста предложила приехать к ней и забрать книги - «очень хорошие, идеально новые».

Я попросил назвать хотя бы что-то. Она перечислила «Мастер и маргарин» и оперу Чуковского «Пиковая дама».

Параллельный бизнес

- В каком направлении мог бы развиваться этот бизнес?

- Мне недавно попалась на глаза книга Шона Байтелла «Записки книготорговца» - интересная вещь. Он пишет, что его книжный магазин не закрылся только потому, что он занялся онлайн-торговлей.

И я тоже думаю, что развитие будет идти во многом за счет этого. Сейчас онлайн-продажи «Лавки» составляют процентов пять. Со временем, думаю, составят не менее половины.

Чтение книг. unsplash.com

- Недалеко от моего дома есть магазин, где кроме книг продают кофе. Как тебе идея параллельного бизнеса?

- Когда мы только начинали работать, то задумывали выделить уголок на втором этаже, где можно было бы расположиться в кресле, почитать что-то при свете окна, попить кофе. Но сейчас все заставлено книгами. И все же эта мысль меня не покидает - возможно, небольшой уголочек удастся сделать, и там вполне может быть и кофе.

Я еще с самого начала понимал, что одна торговля старыми книгами, возможно, не вытянет магазин, нужна какая-то надежная подпорка, какое-то дело, независимое от конъюнктуры книжного бизнеса. Скорее всего, это будет мини-типография или маленькое издательство для начинающих местных авторов.

- Наверное, это очень нишевый бизнес…

- Мне уже посоветовали с этим не связываться - говорят, набежит столько поэтов, что отбоя не будет, потому что пишут все и обо всем. Но для меня это очень интересный рынок и я хотел бы попробовать.

Евгений Хан. Altapress.ru

Кто такой Евгений Хан

Родился 8 июля 1972 году в Новоалтайске, фамилия досталась от предка-корейца. После окончания школы поступил в Алтайский политехнический институт, но высшего образования не получил. В 1990-х годах работал корреспондентом телекомпании АТН.

Затем занимался предпринимательством: оптовой и розничной торговлей книгами, типографским делом. В дальнейшем пробовал себя в разных сферах.

Собирает материалы для книги об истории освоения Алтая и о Белоярской крепости.

На вопрос, какую книгу взял бы с собой, если бы пришлось выбирать только одну, отвечает: «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова с рисунками Нади Рушевой.

Женат, есть дочь.