3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Экономика
Erid: F7NfYUJCUneLsXMGiHRp

«Это все гены»: 24 июля в Барнауле пройдёт форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК»

«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». В семейном бизнесе, как правило, идти по стопам родителей уже часть большой истории. Масштабировать общее дело, с учетом времени и инноваций, но не забывать об истоках, отличаться взглядами, но быть в диалоге, давать право на ошибки и возможность все исправить, а самое главное, находить то, что объединяет семью.

В Барнауле пройдёт форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК».
В Барнауле пройдёт форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК».
Источник: центр «Мой бизнес».

Наследовать успех — это не игра в монополию. Это ежедневный труд каждого, кто выбрал семейный бизнес. Цель форума — ответить на главный вопрос «В чем сила поколений?».

На мастер-классах участники вместе с региональными и федеральными спикерами обсудят, как найти новые подходы к развитию своего дела, распределить обязанности в семейной жизни и работе. Как в правовом поле оформить отношения в семейном бизнесе. Разберутся, что наполняет каждого члена семьи, как слышать друг друга и быть вместе, создавая общее дело, а также узнают реальные истории крупнейших бизнес-династий России.

В театральном монологе бизнес-психолог, актер и режиссер Андрей Заостровский пройдется по основным этапам развития семейного бизнеса. А все мастер-классы будут объединены теорией поколений.

В блоке «Поколение Х» Дмитрий Абрикосов, предприниматель, представитель знаменитой купеческой династии кондитеров Абрикосовых, соучредитель и директор возрождённого «Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей», поделится историей династии, расскажет о сложностях и том, как сохранять ценности сквозь поколения.

В «Поколении Y» алтайские предприниматели обсудят управленческие и организационные нюансы семейного дела и поделятся опытом по масштабированию бизнеса. Дмитрий Гриц, преподаватель права для предпринимателей в Сколково, владелец Юридической фирмы «Гриц и партнеры», автор и тренер курса «Право на каждый день», расскажет о партнерстве и юридических тонкостях в семейном бизнесе.

«Поколение Z» поднимет темы распределения ролей в семейном бизнесе и развитие следующего поколения владельцев. Спикер блока Наталья Машинистова, основательница текстильной компании N1 RED METER, собственница швейного производства.

В завершение форума участники вместе создадут манифест «Семейного бизнеса», где каждый станет частью единого арт-объекта. Он останется в стенах центра «Мой бизнес» как напоминание о нерушимой связи поколений.

Форум «Мой бизнес — моя ДНК» пройдёт 24 июля в Центре «Мой бизнес», г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке на сайте https://семейныйбизнес22.рф/

Здесь же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения.

Количество мест ограничено! Участие в форуме бесплатное!

Заявку на участие в форуме могут подать:

  • индивидуальные предприниматели и юридические лица Алтайского края, данные о которых содержатся в реестре СМСП;
  • самозанятые граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края.

Горячая линия для Ваших вопросов: 8-800-222-83-22

Форум проводится центром «Мой бизнес» Алтайского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

16+

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • НКО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость