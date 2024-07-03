«Это все гены»: 24 июля в Барнауле пройдёт форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК»

«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». В семейном бизнесе, как правило, идти по стопам родителей уже часть большой истории. Масштабировать общее дело, с учетом времени и инноваций, но не забывать об истоках, отличаться взглядами, но быть в диалоге, давать право на ошибки и возможность все исправить, а самое главное, находить то, что объединяет семью.

В Барнауле пройдёт форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК».

Наследовать успех — это не игра в монополию. Это ежедневный труд каждого, кто выбрал семейный бизнес. Цель форума — ответить на главный вопрос «В чем сила поколений?».

На мастер-классах участники вместе с региональными и федеральными спикерами обсудят, как найти новые подходы к развитию своего дела, распределить обязанности в семейной жизни и работе. Как в правовом поле оформить отношения в семейном бизнесе. Разберутся, что наполняет каждого члена семьи, как слышать друг друга и быть вместе, создавая общее дело, а также узнают реальные истории крупнейших бизнес-династий России.

В театральном монологе бизнес-психолог, актер и режиссер Андрей Заостровский пройдется по основным этапам развития семейного бизнеса. А все мастер-классы будут объединены теорией поколений.

В блоке «Поколение Х» Дмитрий Абрикосов, предприниматель, представитель знаменитой купеческой династии кондитеров Абрикосовых, соучредитель и директор возрождённого «Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей», поделится историей династии, расскажет о сложностях и том, как сохранять ценности сквозь поколения.

В «Поколении Y» алтайские предприниматели обсудят управленческие и организационные нюансы семейного дела и поделятся опытом по масштабированию бизнеса. Дмитрий Гриц, преподаватель права для предпринимателей в Сколково, владелец Юридической фирмы «Гриц и партнеры», автор и тренер курса «Право на каждый день», расскажет о партнерстве и юридических тонкостях в семейном бизнесе.

«Поколение Z» поднимет темы распределения ролей в семейном бизнесе и развитие следующего поколения владельцев. Спикер блока Наталья Машинистова, основательница текстильной компании N1 RED METER, собственница швейного производства.

В завершение форума участники вместе создадут манифест «Семейного бизнеса», где каждый станет частью единого арт-объекта. Он останется в стенах центра «Мой бизнес» как напоминание о нерушимой связи поколений.

Форум «Мой бизнес — моя ДНК» пройдёт 24 июля в Центре «Мой бизнес», г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке на сайте https://семейныйбизнес22.рф/

Здесь же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения.

Количество мест ограничено! Участие в форуме бесплатное!

Заявку на участие в форуме могут подать: индивидуальные предприниматели и юридические лица Алтайского края, данные о которых содержатся в реестре СМСП;

самозанятые граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края. Горячая линия для Ваших вопросов: 8-800-222-83-22

Форум проводится центром «Мой бизнес» Алтайского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

16+

Самое важное - в нашем Telegram-канале