«Это замечательно»: сельское хозяйство на Алтае встретит новый сезон с радостной вестью

Переходящие запасы зерна в Алтайском крае на 1 июля 2020 года составят порядка 1 млн тонн. По словам министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева, это идеальный показатель для внутреннего баланса.

Руководитель минсельхоза подчеркнул: с 2017 по 2019 годы остатки зерна на начало сельскохозяйственного сезона составляли порядка 2,2 млн тонн, что достаточно много для Алтайского края. Цены на пшеницу на этом фоне были невысокие.

В сезоне 2019−2020 годов на ситуацию серьезно повлиял вывоз продукции. Если в 2017 году за пределы края было отправлено 370 тыс. тонн зерна и масличных, то в 2019-том — 1,9 млн тонн.

«Такие объемы вывоза зерна — это замечательно», — подчеркнул Александр Чеботаев.

Зерно. Поле. СС0

По его словам, большая часть алтайской сельхозпродукции ушла в Казахстан, некоторые районы которого в 2019 году пострадали от сильной засухи.

Что касается урожая зерна 2020 года, то здесь прогнозы минсельхоза края осторожны. Александр Чеботаев сообщил, что не смотря на неблагоприятные погодные условия в Восточной и Западной Кулунде, серьезных потерь в сборе зерна пока не ожидается.

Средний показатель в 4−4,5 млн тонн зерна Алтайский край, скорее всего, выполнит.