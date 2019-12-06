«Этот рост выдержат не все». Юрий Ряполов рассказал о том, что сегодня больше всего волнует предпринимателей Барнаула

Юрия Ряполов возглавляет Координационный совет предпринимателей при администрации Барнаула более 10 лет. За это время сменились несколько градоначальников, но основные принципы работы совета остаются неизменными. Поводя предварительные итоги работы в 2019 году, собеседник объяснил Altapress.ru причину этого консервативного подхода, а также рассказал, что уже готов передать бразды правления советом «кому-то из молодых».

— Юрий Семенович, назовите важнейшие, на ваш взгляд, события и основную проблематику для Координационного совета предпринимателей при администрации города Барнаула в 2019 году.

— Из событий — активное участие совета в работе Конгресса предпринимательских объединений, который прошел в Барнауле. Этому предшествовала большая работа с предпринимательским сообществом по определению болевых точек малого бизнеса и формирование предложений на разные уровни власти по созданию благоприятных условий для его развития.

На итоговом заседании была возможность лично пообщаться с первыми лицами Алтайского края. Причем в этом году каких-то жестких ограничений, например кто именно должен прийти на конгресс и какой вопрос задать губернатору, не было. Хочу отметить, что практически все разумные предложения оформлены официальными запросами и поставлены на контроль в краевом управлении по поддержке предпринимательства и региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей. При этом мы понимаем, что реализовать их все нереально, но надо продолжать работать в этом направлении.

Инфографика. Михаил Хозяйкин

Минус тысячи

Что касается проблематики, то наибольшие масштабы, с моей точки зрения, имеет общероссийский негативный тренд — резкий рост финансовой нагрузки на малое и среднее предпринимательство, который коснулся и нашего региона.

Рост этот выдерживают далеко не все. Вы наверняка знаете цифры — около 700 тыс. малых предприятий в России закрылись или закроются в этом году. В Алтайском крае по первому полугодию было примерно минус две с половиной тысячи. Нам говорят, что все это были фирмы-однодневки. Но что заявил руководитель ФНС России президенту страны? «Все однодневки мы уже давно вычистили».

Юрий Ряполов. Координационный совет предпринимателей при администрации Барнаула.

На фоне происходящего актуальным является вопрос, каким образом федеральные власти намерены добиваться достижения целевых показателей национального проекта по увеличению занятых в малом предпринимательстве и в экономике в целом, который инициировал и держит на контроле глава государства.

Недавно я специально побывал на нескольких когда-то достаточно крупных предприятиях оптовой торговли Барнаула, работающих в основном на село и на местные несетевые магазины. Они не встроились в структуру торговых сетей, остались автономными, местными предпринимателями. И что я там увидел? Многие доторговывают, реализуя остатки, и готовятся к закрытию.

Куда потом пойдут они и их работники? Да, сейчас созданы широкие возможности по профессиональному переобучению, в крае реализуется, считаю, шикарный проект «Мой бизнес». Но это в большей степени рассчитано, скажем так, на молодые мозги. А как быть тем, кто много лет назад, вынужденно уйдя из врачей или учителей, жизнь положил в создание своего предприятия, людям, которых сейчас переучить крайне сложно? Они останутся без работы или уйдут в «серую» сферу, прекратив платить все налоги. И кто от этого выиграет — бюджет, люди? Думаю, что ответ понятен, и я считаю, что власть, принимая какие-то решения, обязательно должна просчитывать последствия.

Есть проблемные моменты и в розничной торговле. В частности, идет сокращение числа социальных магазинов (в 2009 году сеть таких магазинов начала развиваться именно по инициативе и при поддержке городской администрации, продукты питания местных производителей тогда стали действительно доступнее для тысяч барнаульцев. — Прим. altapress.ru). Социальные магазины закрываются, не выдерживая конкуренции с федеральными сетями. Соответственно, сужается рынок сбыта и падают объемы реализации у их поставщиков — небольших местных производителей кондитерских изделий, полуфабрикатов и других продуктов питания. В Барнауле речь идет о более чем трех сотнях таких малых производственных фирм и немаленьком, по нашим меркам, количестве рабочих мест.

К сожалению, в этой и ряде других ситуаций муниципалитет не имеет возможности напрямую поддержать малый бизнес, предоставив ему дополнительные преференции. В этом плане правила жестко диктует федеральное законодательство о защите конкуренции, а также сама конъюнктура продовольственной розницы.

Но есть же опыт других стран в этой области, который нам не грех бы перенять. В той же Германии крупным магазинам запрещается торговать алкоголем в выходные, и поток покупателей автоматически перенаправляется в маленькие магазинчики, что позволяет им нормально работать.

Инфографика. Михаил Хозяйкин

ПЗЗ будут меняться

— Предположу, что более «жаркой» у многих предпринимателей, а также у экспертов и общественников в повестке 2019 года все-таки была тема принятия генплана города и подготовки проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

— Возможно, это так. Но вы поймите, что, как и с генпланом города, невозможно подготовить такой проект ПЗЗ, который полностью бы устроил здесь и сегодня абсолютно всех. При этом из-за отсутствия актуальной редакции этих правил проблемы сейчас испытывают и застройщики, и инвесторы, и сам муниципалитет.

Принимать ПЗЗ, на мой взгляд, однозначно нужно, тем более что в последней редакции многие замечания специалистов и предпринимателей были учтены. По моей информации, вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Барнаульской городской думы в конце этого месяца. Здесь главное другое: в результате долгих переговоров решили, что на постоянной основе создается рабочая группа с включением туда строителей, представителей бизнеса, депутатов, которая будет аккумулировать поступающие предложения заинтересованных сторон, анализировать их и делать заключения о целесообразности и обоснованности внесения изменений в эти ключевые градостроительные документы.

Инфографика. Михаил Хозяйкин

В поисках золотой середины

— Вы возглавляете Координационный совет предпринимателей при администрации Барнаула с 2008 года. Есть мнение, что за это время он сложился в роли, скажем так, достаточно консервативного объединения. Вы планируете какие-то изменения в подходах к работе?

— Главная задача совета при администрации города не меняется — это выстраивание взаимоотношений между предпринимателями и муниципальной властью. У бизнеса цель — получение прибыли, у власти — сбор налогов для формирования бюджета. И здесь нам по ряду вопросов удается находить золотую середину.

Совет собирается на регулярные заседания один раз в квартал. И у нас нет задачи провести их как можно больше. Важнее максимально оперативно реагировать на возникающие болевые точки и внятно донести свою позицию.

В администрациях муниципалитетов работают толковые люди. Но многие, принимая порой ключевые решения в сфере экономики, не имеют собственного руководящего опыта в производстве, торговле, предприятиях бытового обслуживания и т. д. Поэтому считаю важным то, что предприниматели из состава нашего совета принимают участие в работе координационных и межведомственных комиссий по разным направлениям, и это позволяет влиять на подготовку нормативных документов.

Поэтому при формировании и обновлении состава совета, а ротация идет постоянно, нам в первую очередь интересны активные предприниматели, которые способны в качестве эксперта анализировать конкретную ситуацию и на основе этого анализа предлагать конструктивные решения. Конечно, намного проще кричать: «Предпринимателям не дают развиваться! Я всех защищаю!» Но митинговщина к конструктиву еще никогда не приводила.

Я сказал о поиске золотой середины. Есть примеры в темах приватизации, аренде муниципальных помещений, вопросах местного налогообложения и т. д., когда по нашей инициативе, которая была подкреплена аргументами, администрация города корректировала свое решение. И я благодарен ей за это взаимодействие и понимание.

Кстати, один из текущих обсуждаемых вопросов касается изменения подходов к определению стоимости аренды муниципального имущества. Споры, поверьте, идут очень жаркие.

Инфографика. Михаил Хозяйкин

Впрочем, с точки зрения долгосрочной перспективы более важно, на мой взгляд, другое: кто в ближайшее время займет пост главы муниципалитета. Ведь от этой фигуры будет зависеть определение политики в отношении предпринимательского сообщества Барнаула как минимум на ближайшие два с половиной года — до истечения полномочий действующего состава гордумы. Важно, будет ли этот человек готов слышать предпринимателей, конструктивно с ними работать и понимать, что именно реальный сектор экономики формирует собственные доходы бюджета, рабочие места и именно от его состояния зависит развитие нашего города.

Мне повезло, что все главы администрации, с которыми я работал, прислушивались к мнению координационного совета, и поэтому у меня и сейчас, в общем-то, нет беспокойства о том, что мы не сможем выстроить такие взаимоотношения. При этом, поверьте, у меня уже есть готовность передать бразды правления Координационным советом предпринимателей кому-то из молодых. Ротация нужна и здесь, и я не стесняюсь об этом говорить.