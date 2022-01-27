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Экономика

Евро превысил отметку в 90 рублей на фоне новостей про Украину

На новостях про Украину евро и доллар заметно усилили темпы роста на Московской бирже.

Евро.
Евро.
unsplash.com

26 января вечером евро поднялся выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года, доллар торговался вблизи 80 рублей впервые с ноября 2020 года, пишет bfm.ru.

Рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

24 января в ходе торгов на Московской бирже курс евро на фоне осложнения обстановки вокруг Украины впервые с 14 января взлетел выше 88 рублей.

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