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Экономика

На фоне протестов в Казахстане в России упал курс рубля к доллару

Курс доллара вырос выше отметки в 77 рублей впервые с апреля прошлого года, евро стоит выше 87 рублей — это максимум с августа. Эксперты в числе факторов, влияющих на рубль, называют события в соседнем Казахстане

Доллары.
Доллары.
unsplash.com

Доллар США в ходе утренних торгов на Мосбирже превысил отметку в 77 рублей. Это произошло впервые с 21 апреля 2021 года, сообщает Forbes.

В 7:15 по Москве курс доллара к рублю составил 77,1875, это выше уровня закрытия в среду, 5 января. Евро на это же время торговался на уровне 87,3 рубля, дорожая на 48 копеек. Для евро это самый высокий уровень с 27 августа 2021 года.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» полагают: причинами снижения курса рубля к доллару и евро стало ухудшение ситуации на глобальном рынке капитала, вызванное в том числе коррекцией цен на нефть. Кроме того, инвесторы фиксируют рост ставок по гособлигациям США и укрепление доллара на мировом рынке в ожидании дальнейшего ужесточения политики ФРС, что негативно сказывается в целом на развивающихся рынках.

Дополнительное давление на рубль оказывает геополитическая напряженность из-за событий в Казахстане, считают эксперты.

Ранее эксперты прогнозировали: в начале 2022 года следует ожидать курс в 75 рублей за доллар и 85−86 рублей за евро. А в сентябреспрос населения на американскую валюту увеличился по сравнению с августом на 58%.

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